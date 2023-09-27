"التنظيم والإدارة" يتلقى طلبات التعاقد على 34 وظيفة حرفية بـ"العدل"

تواصل بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تلقي طلبات التعاقد على 34 وظيفة من وظائف ديوان عام وزارة العدل فى تخصصات حرفى سائق، ميكانيكا سيارات، دوكو سيارات، عفشة سيارات، كهرباء سيارات، سمكرى سيارات.

موعد وطريقة التقديم للوظائف

يستمر التقديم للوظائف الشاغرة بين يومى 17/9 و30/ 9 / 2023، ويتم تلقي الطلبات والأوراق المطلوبة بصيغة ملف PDF وذلك عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

وتختص الوظائف الشاغرة المطلوب التعاقد عليها القيام بأعمال ذات طبيعة حرفية تتطلب استخدام آلات أو أدوات أو مواد وقيادة وسائل نقل مختلفة وذلك في أحد مجالات الحركة والنقل وتحتاج إلى معرفة بأصول الحرفة.

شروط شغل الوظائف الشاغرة

ويشترط فيمن يتقدم لشغل تلك الوظائف، أن يكون مصرى الجنسية وعلى ألا تزيد السن على (40) سنة من تاريخ نشر الإعلان، أن يكون محمود السير وحسن السمعة، أداء الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق "قدوة حسنة" أو أعفى منها، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة للشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، اجتياز الاختبارات المقررة والمقابلات، اجتياز الكشف الطبى وتحليل المواد المخدرة لمن اجتازوا الاختبارات والمقابلات، والحصول على رخصة قيادة مهنية سارية.

أما عن المهارات المطلوبة، يشترط إنجاز الأعمال الحرفية بالجودة اللازمة في الوقت المناسب وفقاً للقواعد والتعليمات والنظم المعمول بها، والقدرة على قيادة السيارات والمركبات ووسائل النقل المختلفة والمعاونة في إصلاحها وصيانتها، والقيام بما يسند إليه من أعمال مماثلة تتعلق بواجبات نفس الوظيفة، وكذا الحصول على مؤهل علمى أقل من المتوسط.

وترفق الطلبات بالمستندات الآتية:

1- طلب تعاقد باسم السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، مبين به (الاسم رباعي – الرقم القومي – رقم المحمول مزود بتطبيق الواتس اب – الوظيفة المطلوب التعاقد عليها).

2- صورة شخصية حديثة.

3- صورة بطاقة رقم قومي سارية (وجهين).

4- صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لديوان عام وزارة العدل.

5- صورة من المؤهل الدراسي.

6- الموقف من الخدمة العسكرية.

7- صورة من رخصة قيادة مهنية سارية.