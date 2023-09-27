الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التنظيم والإدارة" يتلقى طلبات التعاقد على 34 وظيفة حرفية بـ"العدل"

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

تواصل بوابة الوظائف  الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تلقي طلبات التعاقد على 34 وظيفة من وظائف ديوان عام وزارة العدل فى تخصصات حرفى سائق، ميكانيكا سيارات، دوكو سيارات، عفشة سيارات، كهرباء سيارات، سمكرى سيارات.

موعد وطريقة التقديم للوظائف 

يستمر التقديم للوظائف الشاغرة بين يومى 17/9 و30/ 9 / 2023، ويتم تلقي الطلبات والأوراق المطلوبة بصيغة ملف PDF وذلك عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

وتختص الوظائف الشاغرة المطلوب التعاقد عليها القيام بأعمال ذات طبيعة حرفية تتطلب استخدام آلات أو أدوات أو مواد وقيادة وسائل نقل مختلفة وذلك في أحد مجالات الحركة والنقل وتحتاج إلى معرفة بأصول الحرفة.

عاجل.."التنظيم والإدارة" بدء تلقى طلبات التقديم فى وظائف قيادية بـ"التعليم العالى"

شروط شغل الوظائف الشاغرة 

ويشترط فيمن يتقدم لشغل تلك الوظائف، أن يكون مصرى الجنسية وعلى ألا تزيد السن على (40) سنة من تاريخ نشر الإعلان، أن يكون محمود السير وحسن السمعة، أداء الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق "قدوة حسنة" أو أعفى منها، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة للشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، اجتياز الاختبارات المقررة والمقابلات، اجتياز الكشف الطبى وتحليل المواد المخدرة لمن اجتازوا الاختبارات والمقابلات، والحصول على رخصة قيادة مهنية سارية.

أما عن المهارات المطلوبة، يشترط إنجاز الأعمال الحرفية بالجودة اللازمة في الوقت المناسب وفقاً للقواعد والتعليمات والنظم المعمول بها، والقدرة على قيادة السيارات والمركبات ووسائل النقل المختلفة والمعاونة في إصلاحها وصيانتها، والقيام بما يسند إليه من أعمال مماثلة تتعلق بواجبات نفس الوظيفة، وكذا الحصول على مؤهل علمى أقل من المتوسط.

txt

"التنظيم والإدارة": اعتماد حركة تنقلات العاملين بالدولة في 138 جهة

وترفق الطلبات بالمستندات الآتية: 

1- طلب تعاقد باسم السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، مبين به (الاسم رباعي – الرقم القومي – رقم المحمول مزود بتطبيق الواتس اب – الوظيفة المطلوب التعاقد عليها).

2- صورة شخصية حديثة.

3- صورة بطاقة رقم قومي سارية (وجهين).

4- صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لديوان عام وزارة العدل.

5- صورة من المؤهل الدراسي.

6- الموقف من الخدمة العسكرية.

7- صورة من رخصة قيادة مهنية سارية.

بوابة الوظائف الحكومية التنظيم والإدارة وظائف شاغرة وزارة العدل تعاقد

مواد متعلقة

عاجل.."التنظيم والإدارة" بدء تلقى طلبات التقديم فى وظائف قيادية بـ"التعليم العالى"

مصر تتسلم رئاسة اجتماع اللجنة الفنية الدائمة للإحصاء بجامعة الدول العربية

إطلاق البرنامج التدريبى لـ"كن سفيرًا" للتنمية المستدامة دفعة لغة الإشارة

وزيرة التخطيط: 12% فقط من دول العالم حققت جزءًا من أهداف التنمية المستدامة

"التخطيط": مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُطلق السندات الخضراء

وزير التخطيط: يمكن أن يواجه نصف سكان الأرض خطر ندرة المياه بحلول 2030

وزيرة التخطيط تفتتح مؤتمر "الشراكة من أجل التكيّف مع تغير المناخ فى الدول العربية"

المطارات تسجل أكبر تراجع.. انكماش حركة الواردات عبر المنافذ الحدودية 22.7%

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023

أهالي نجع الجندي بالبلينا في سوهاج ينظمون وقفة تأييد للسيسي: غيّر حياتنا للأفضل

الرئيس السيسى: مفيش أمة شبابها بالحجم ده تخاف من بكرة

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

فى عيد ميلادها الـ44 عامًا.. أجرأ إطلالات الفنانة أروى جودة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات