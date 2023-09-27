الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء عابد يوقع نموذج تزكية ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية

علاء عابد
علاء عابد

وقَّع النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،  استمارة تزكية لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر عقدها ١٠ ديسمبر المقبل.

وقال عابد، إن الرئيس السيسي، نفَّذ ولا يزال، كم من المشروعات القومية، وأخذ على عاتقه المسؤلية كاملة، وحقق طفرة غير مسبوقة وإنجازات تتطلب عصور لتحقيقها تحققت في سنوات.

وأضاف أن الإنجازات في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية وفي المحافظات كافة، ومن ثمَّ، يحظى بتأييد وشعبية كبيرة؛ لاستكمال خريطة طريق، ونناشد المصريين بالمشاركة بكثافة، حيث إن الرئيس السيسي رجل أفعال، فعل ولم يتحدث، والمرحله القادمة سيحصد المصريين ثمار المشروعات القومية، وسيشعر المواطنين بما تحقق من إنجازات ورؤية مصر ٢٠٣٠، والإنجازات التي تحققت في بناء الإنسان، وتطوير العشوائيات، والقضاء على فيروس سي.

نماذج تزكية بالبرلمان

وأتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "142" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (20) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (108) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

وجدير بالذكر أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مرشح.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب استمارة تزكيه رئاسة الجمهورية المشروعات القومية

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