الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات مكبرة لمكافحة جرائم المخدرات بالمحافظات

حملات مكبرة
حملات مكبرة

واصلت الإدارة العامة لـ مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن سوهاج

ضبط ( 3 عاطلين - لإثنين منهم معلومات جنائية ) وبحوزتهم (عدد 156 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15,600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 سلاح أبيض).

مديرية أمن المنوفية

 ضبط (عاطلان ، لهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (عدد 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (عاطلان ، لأحدهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – 2 سلاح أبيض - كمية لمخدرى الأيس "شابو" والهيروين - مبلغ مالى).

مديرية أمن مطروح

 ضبط ( 3 عاطلين ، لأحدهم معلومات جنائية ) وبحوزتهم ( عدد 16 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,400 كيلو جرام – 2000 قرص مخدر - مبلغ مالى ) .

مديرية أمن الإسكندرية

 ضبط (4 عاطلين ، لثلاثة منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش – 490 قرص مخدر - مبلغ مالى).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) وبحوزته (عدد 5060 قرص مخدر ومؤثر – مبلغ مالى).

مديرية أمن كفرالشيخ

 ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى).

مديرية أمن الدقهلية

 ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى).

مديرية أمن الغربية

 ضبط (4 عاطلين ، لهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين – ميزان حساس - مبلغ مالى).

مديرية أمن القاهرة

ضبط (5 عاطلين ، لهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين والبودر والأيس "شابو" – طبنجة صوت – 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى).

منطقة السحر والجمال

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان .. وبحوزته ( كمية لمخدرى "الهيروين والحشيش" – سلاح أبيض – مبلغ مالى )،  وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

حملات مكبرة المخدرات المواد المخدرة جرائم الاتجار

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