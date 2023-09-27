"الغد" مشيدًا بتوجيهات الرئيس بإنشاء 100 مدرسة جديدة: خطوة إيجابية لتطوير المنظومة

أشاد إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسة بناء الإنسان في يوم تفوق الجامعات، بإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية ونحتاج للمزيد.

تطوير فى المنظومة التعليمية والاهتمام بالمدارس الحكومية



وأشار إسماعيل فى بيان صحفي له، إلى أننا نحتاج إلى زيادة عدد المدارس بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، وأن يكون هناك مجهود وتطوير بشكل أكبر فى المنظومة التعليمية والاهتمام بالمدارس الحكومية خاصة وأننا نؤسس للجمهورية الجديدة والتى تتطلب أن يكون لدينا تعليم متطور، كما يجب الاهتمام أيضا بالرياضة فى المدارس فى المحافظات والقرى والنجوع.



وأكد أن أساس أى دولة هو الاهتمام بالتعليم، مشيرا إلى أن البناء الحقيقى للدولة يكون من خلال إنتاج كوادر منذ مرحلة الطفولة حتى يكون لدينا قيادات فى كافة المناصب على مستوى الدولة تم تأسيسهم منذ الصغر.

قدرة الرئيس على حل مشكلات المنظومة التعليمية



وأوضح أننا لدينا مشكلة كبير فى المنظومة التعليمية فى مصر منذ قديم الأزل، مؤكدا ثقته الكاملة فى قدرة الرئيس السيسى من خلال توجيهات لوزارة التعليم بحل كل المشاكل المتعلقة بالمنظومة التعليمية.