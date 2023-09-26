الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يوجه بإنشاء 100 مدرسة جديدة بـ15 مليار جنيه

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء 100 مدرسة جديدة بمواصفات مميزة تدخل الخدمة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه.

وكان قد أكد الرئيس السيسي، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر: "أن التطور المهم اللي اتعمل من خلال عام 2014 حتى الآن.. كان مهم نقول حجم الاستثمار في التعليم سواء الدولة والحكومة أو القطاع الخاص أو الجامعات الخاصة الدولة قيمته كام.. لما أقصد أقول الكلام في ظل كتير من التحديات اللي قابلت الدولة المصرية خلال الفترة دي الإرهاب والتطرف وعملية صعبة جدًا لتحقيق الاستقرار وده أمر مهم واحنا بنعمله.. بنعمل المجابهة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الدولة".

وواصل: "مهم أقول للناس في مصر حجم الإنفاق في 8 سنوات فى بناء البنية الأساسية التعليمية ثم حتى عام 2030 إنت هتبقى محتاج كام.. لازم نخلي الرأي العام منتبه للي إحنا بنعمله ومدركين قيمة الجهد اللي بيتعمل".

الأكثر قراءة

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

لجنة الحكام تقرر إيقاف أمين عمر وإبعاده عن إدارة مباريات الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شؤون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر