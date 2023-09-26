الرئيس السيسى يوجه بإنشاء 100 مدرسة جديدة بـ15 مليار جنيه

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء 100 مدرسة جديدة بمواصفات مميزة تدخل الخدمة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه.

وكان قد أكد الرئيس السيسي، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر: "أن التطور المهم اللي اتعمل من خلال عام 2014 حتى الآن.. كان مهم نقول حجم الاستثمار في التعليم سواء الدولة والحكومة أو القطاع الخاص أو الجامعات الخاصة الدولة قيمته كام.. لما أقصد أقول الكلام في ظل كتير من التحديات اللي قابلت الدولة المصرية خلال الفترة دي الإرهاب والتطرف وعملية صعبة جدًا لتحقيق الاستقرار وده أمر مهم واحنا بنعمله.. بنعمل المجابهة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الدولة".

وواصل: "مهم أقول للناس في مصر حجم الإنفاق في 8 سنوات فى بناء البنية الأساسية التعليمية ثم حتى عام 2030 إنت هتبقى محتاج كام.. لازم نخلي الرأي العام منتبه للي إحنا بنعمله ومدركين قيمة الجهد اللي بيتعمل".