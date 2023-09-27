الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يطمئن على مصابي تسرب إسطوانة غاز.. ويوجه بتشكيل لجنة للتحقيق

محافظ مطروح يطمئن
محافظ مطروح يطمئن على مصابي تسرب إسطوانة غاز

اطمأن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، خلال تفقده لمستشفى مطروح العام، على تقديم الإسعافات الطبية والعلاجية العاجلة والاطمئنان على حالة جميع مصابي حادث اختناق لتسرب غاز من إحدى اسطوانات غاز كلور بمحطة رافع مياه خزانات السيركو بمدخل مدينة مرسى مطروح، والتي أدّت لاختناق ٣٦ شخصًا منهم ٦ أطفال، تم نقلهم لمستشفى الأطفال بمطروح، موجّهًا بتقديم العناية الطبية اللازمة لحين خروج جميع الحالات. 

وتفقد محافظ مطروح، يرافقه الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، موقع تسرب الكلور بمحطة رافع مياه السيركو؛ للتأكد من إتمام السيطرة على التسرب والتخلص الآمن من الإسطوانة المعدومة، مع جهود الحماية المدنية وشركة  المياه في سرعة إزالة أسباب التسرب والاطمئنان على عدم وجود أي تسربات أخرى. 

تشكيل لجنة للتحقيق

وقرر اللواء خالد شعيب، تشكيل لجنة برئاسة العميد حاتم السبع، السكرتير العام المساعد، للتحقيق في أسباب حادث تسرب إسطوانة الغاز. 

وأكد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، استقرار حالة جميع مصابي الاختناق عدا حالة واحدة لسيدة تم نقلها للعناية المركز لتلقي العناية الطبية اللازمة.

وأوضح الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه فور تلقي بلاغ في تمام الساعة 9.15 صباح اليوم لغرفة عمليات الشركة من محطة مياه السيركو عن تسرب غاز الكلور من إحدى الإسطوانات. 

وعلى الفور، توجه فريق السلامة والصحة المهنية لتأمين التسريب وتم السيطرة على الوضع، وتم إبلاغ إدارة الحماية المدنية لتأمين الموقع للمساهمة في أعمال السيطرة على التسرب.

محافظ مطروح يطمئن على مصابي تسرب إسطوانة غاز
محافظ مطروح يطمئن على مصابي تسرب إسطوانة غاز
محافظ مطروح يطمئن على مصابي تسرب إسطوانة غاز
محافظ مطروح يطمئن على مصابي تسرب إسطوانة غاز
محافظ مطروح يطمئن على مصابي تسرب إسطوانة غاز
محافظ مطروح يطمئن على مصابي تسرب إسطوانة غاز
محافظ مطروح يطمئن على مصابي تسرب إسطوانة غاز
محافظ مطروح يطمئن على مصابي تسرب إسطوانة غاز
محافظ مطروح يطمئن على مصابي تسرب إسطوانة غاز
محافظ مطروح يطمئن على مصابي تسرب إسطوانة غاز
محافظ مطروح يطمئن على مصابي تسرب إسطوانة غاز
محافظ مطروح يطمئن على مصابي تسرب إسطوانة غاز
محافظ مطروح يطمئن على مصابي تسرب إسطوانة غاز
محافظ مطروح يطمئن على مصابي تسرب إسطوانة غاز
مطروح محافظ مطروح تسريب غاز محطة رافع السيركو المصابين

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