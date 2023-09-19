الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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محافظات

محافظ مطروح يناقش جهود الإسراع في تنفيذ المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي

اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة جهود الإسراع في تنفيذ المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى وتعظيم الاستفادة من المنتج النهائي للمياه بعد المعالجة، بحضور اللواء ماجد البري، نائب رئيس الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، والمهندس أحمد نصر، رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومديرى الإدارات المعنية. 

وناقش الاجتماع الأهمية البيئية للمعالجة الثلاثية وحل نهائي لمشكلة تسرب مياه الصرف بقرية علوش والاستفادة من مخرج المعالجة الثلاثية والاستفادة من القيمة المضافة سواء في رى الغابة الشجرية وزراعة الجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى مقترج زراعة مساحة ٢١٤٠ فدانا، مناقشة الرؤية المطروحة لتنفيذها المشروع مع تحديد  حجم ومصادر المياه بالمحافظة التى تقدر بنحو ١٥٠ ألف م٣  تصرف حوالى ١٢٠ ألف م٣ يوجد حاليا وجارى  معالجة  محطات بطاقة ٩٠ ألف م٣ بما يستلزمه من امتداد وتوسعات لمحطات لتستوعب مياه الصرف المخرجة. 

_ إنشاء محطة معالجة ثلاثية بطاقة ١٢٠ ألف م٣

واستعراض اللقاء المقترحات ومنها إمكانية إنشاء محطة معالجة ثلاثية بطاقة ١٢٠ ألف م٣، وإنشاء خزان للرى سعة ٥ آلاف م٣بالقرب من الطريق الدولي الساحلى لرى الجزيرة الوسطى بمدخل مدينة مرسى مطروح  والزراعات بالقرى السياحية، وإنشاء محطة لنقل المياه المنقاه الى الغابة الشجرية، وإنشاء خط السيب النهائي من أعمال المعالجة الثلاثية إلى أرض الغابة الشجرية بقطر ألف مم وبطول حوالي ١١ كم، وإنشاء خط السيب النهائي في أعمال المعالجة الثلاثية إلى خزان الرى بقطر ٣٠٠م وبطول حوالى ٤،٥ كم، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية والنهائية من محطة المعالجة بنظام التهوية الممتدة لإمكانية تغطية العجز الحالى من كمية الصرف الصحى المنتجة والطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة. 

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