الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يناقش التعاون مع شركة نهضة مصر لإدارة المخلفات والنظافة

محافظ مطروح
محافظ مطروح

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  مع المحاسب حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمناقشة إمكانية التعاون مع الشركة  في مجال النظافة وإدارة المخلفات. 

جاء ذلك  بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، واللواء آمون مرتضي رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، والمهندس طاهر السنينى مدير إدارة البيئة ومحمد مصطفى نائب رئيس مدينة مرسي مطروح، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان، وحمدي عبيد مدير عام الاستثمار ومديري الإدارات المعنية بالمحافظة

 إدارة منظومة المخلفات

وخلال اللقاء تم استعراض جهود  الشركة و رؤيتها لمراحل إدارة منظومة المخلفات من الجمع وكنس ونقل  ونظافة الشوارع والميادين، والدفن الصحي تدوير المخلفات من خلال مصانعها كذلك إمكانيات الشركة من معدات وسيارات وأفراد ومنظومة إدارة للعمل. 

التخلص الأمن من القمامة والمخلفات وفق الاشتراطات البيئية

كما تم استعراض الخبرات السابقة والتعاون مع عدد من المحافظات وعدد من الجهات  في ذلك المجال وكيفية التخلص الأمن من القمامة والمخلفات وفق الاشتراطات البيئية مع الالتزام بالجودة والحفاظ على الشكل الحضاري، مع الترحيب بكافة مطالب واحتياجات المحافظة في ذلك مع الحفاظ على  العمالة الحالية ،وتقديم المزيد من الخدمات لمطروح كدهان الواجهات وتطوير الميادين وقص الأشجار وصيانة للطرق، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف جول أهمية الحفاظ على البيئة وكيفية التخلص الأمن من القمامة والمخلفات.
 الحفاظ على الشكل الحضاري والسياحي

ورحب محافظ مطروح،  بمجلس إدارة الشركة مع التأكيد على أهمية ملف النظافة وتدوير المخلفات بالمحافظة موضحا  ان ذلك اللقاء يأتي في إطار جهود المحافظة المستمرة  للحفاظ على الشكل الحضاري والسياحي، ودراسة  التعاون والتنسيق  في إدارة منظومة المخلفات خاصة بمدينة مرسي مطروح مع طابعها السياحي والإقبال الكبير على المحافظة. 

 تفقد مصنع تدوير القمامة وتصنيع البلاستيك 

 وأكد محافظ مطروح، على التنسيق لاتخاذ الإجراءات  اللازمة للتعاون مع الشركة على أرض الواقع، وما تتطلبه من احتياجات للتشغيل  للعمالة والمعدات  في تجربة عملية ووفق طبيعة المحافظة مع الاتفاق على جدول اعمال وتفقد تشغيل المنظومة حاليا بمطروح ووضع مقترحات التطوير لتحسين الخدمة والجودة، مع تفقد مصنع تدوير القمامة وتصنيع البلاستيك بالكيلو 10 ورؤية الشركة في تشغيله ومدى إمكانية زيادة خطوط التشغيل لاستيعاب حجم تجميع القمامة والمخلفات واعمال النظافة.

مطروح محافظ مطروح محافظة مطروح إدارة المخلفات النظافة

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