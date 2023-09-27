الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة المتهم بمواقعة شقيقته المعاقة ذهنيا وحملها سفاحا بالفيوم

حبس متهم
حبس متهم

قررت محكمة جنايات الفيوم، تأجيل محاكمة المتهم محمد رمضان درغام، مقيم بقرية العجميين بمركز أبشواي بمحافظة الفيو، في اتهامه بمواقعة شقيقته المعاقة ذهنيا وحملها منه سفاحاً، إلى الثاني من نوفمبر القادم، لعدم وصول تقرير العينة الوراثية DNA.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن دياب وعضوية المستشارين أشرف عبد الغفور، وإسلام ابراهيم، ووكيل نيابة محمد أحمد، وأمانة ثروت حكيم  وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني.

تفاصيل جريمة مواقعة شاب لشقيقته المعاقة بالفيوم

تعود أحداث القضية رقم 15508 لسنة 2021 جنايات قسم شرطه أبشواي بالفيوم ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مواطن بقيام نجله بالاعتداء على شقيقته المعاقة ذهنيا داخل منزلهما بقرية العجميين بمركز أبشواي، وذلك خلال ملاحظتها وتربيتها لكونه له سلطة عليها، وفوجئ الأب بإصابة ابنته بإعياء شديد فاصطحبها إلى مستشفى أبشواي المركزي وفوجئ بأن المستشفى تخبره بأنها حامل، ما أصاب الأب بصدمة، ويكتشف أن مرتكب تلك الجريمة ابنه، وعلى الفور اتجه الأب إلى مركز الشرطة وحرر محضرا ضد ابنه وتم القبض عليه.

وبعد الاطلاع على نص المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية، أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الفيوم  المختصة بدائرة محكمة جنايات الفيوم  لمعاقبة المتهم طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية.

وكانت قد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة من إدارة  تموين مركز يوسف الصديق.

وتمكنت الحملة من ضبط تروسيكل محمل باسطوانات غاز البوتاجاز بدون تصريح وناقصة الوزن لغاز البوتاجاز المعبأ بمتوسط ٤ كجم أو لتر في الاسطوانة الواحدة، وبلغت المضبوطات 14 أسطوانة غاز منزلي معبأة.

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