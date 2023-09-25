ضبط تروسيكل محمل بأسطوانات غاز بوتاجاز بدون تصريح في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة من إدارة تموين مركز يوسف الصديق.

وتمكنت الحملة من ضبط تروسيكل محمل باسطوانات غاز البوتاجاز بدون تصريح، وناقصة الوزن لغاز البوتاجاز المعبأ بمتوسط ٤ كجم او لتر فى الاسطوانة الواحدة، وبلغ المضبوطات 14 أسطوانة غاز منزلي معبأة.

وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ عليها لحين ورود قرار من النيابة العامة بشأنها، وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق ومراقبة الأسعار.

تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.



وكان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قد شهد احتفالية جمعية الأورمان ومؤسسة حياة كريمة بالحديقة الدولية بالفيوم، لدعم 6190 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة الفيوم، ضمن فعاليات التحالف الوطني.

جاء الحفل بحضور حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، ومحمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان.

وشملت الاحتفالية عرض نماذج ناجحة لعدد 190 مستفيدًا من مشاريع التمكين الاقتصادي ما بين أكشاك ومشاريع متناهية الصغر، بالإضافة إلى توزيع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية، و6 آلاف كيلو لحوم، وذلك بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة للمواطنين على مستوى قرى ونجوع المحافظة.