الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"البيئة" تحتفل بالمولد النبوى بـ"عروسة" من مخلفات منزلية

عروسة مولد مصنوعة
عروسة مولد" مصنوعة من مكونات صديقة للبيئة

قدمت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية، "عروسة مولد" مصنوعة من مكونات صديقة للبيئة، في إطار احتفال العالم العربي والإسلامي بالمولد النبوي الشريف، كما تعد أحد أبرز مظاهر احتفال المصريين ومن أقدم العادات التي ما زالت مستمرة منذ مئات السنين لإدخال البهجة والفرحة على الأطفال.

باستخدام خامات غير مكلفة.. البيئة تصنع عروسة المولد

قامت الادارة العامة للثقافة والتوعية بصنع "عروسة المولد" باستخدام خامات غير مكلفة ومتاحة فى المنازل، حيث تم صنعها من عروسة وقماش وورق وكرتون وقارورة مياه كبيرة وسيديهات، وبعض الخامات والمكونات البسيطة وغير المكلفة، وذلك تأكيدًا على مبدأ إعادة تدوير المخلفات حماية للبيئة وصناعة مثل هذه المنتجات، واستخدام الموارد المتاحة في صناعة البهجة.

تأتى تلك الأنشطة في إطار العمل على رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بإعادة استخدام المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كأحد الوسائل للحفاظ على البيئة.

والجدير بالذكر أن بدأت منذ قليل، الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأوقاف، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك في الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تكريم بعض الشخصيات ممن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في العمل الدعوي.

قدّم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد.

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وأكد وزير الأوقاف أن جيل أكتوبر 1973م كان جيلاً عظيمًا رفع راية مصر عالية خفاقة في عنان السماء، واستعاد لمصر والأمة العربية العزة والكرامة، ولا يزال أبناء قواتنا المسلحة العظام على العهد، يد تحمي وتحرس، وأخرى تبني وتعمر، فألف تحية لجيل أكتوبر العظيم، وألف تحية لقواتنا المسلحة الباسلة التى تحمى وتبنى.

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