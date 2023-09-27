الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوى الشريف

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود

قدّم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإلى جميع المصريين داخل مصر وخارجها، وإلى الأمتين: العربية والإسلامية؛ بذكرى حلول المولد النبوي الشريف ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم معلم البشرية خاتم الأنبياء والرسل. 

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كما قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى جميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، داعيًا المولى _عز وجل _ أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ الوطن من كل مكروه وسوء، داعيًا المصريين جميعًا إلى الجد والاجتهاد والعمل بإخلاص حتى تتبوأ مصر مكانتها اللائقة بها محليًّا إقليميًّا ودوليًّا.
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة الأزهر الأزهر الشريف المولد النبوي الشريف ميلاد المصطفى خاتم الأنبياء والرسل

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