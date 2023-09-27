تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 2023

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثالث من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ليستر سيتي، في قمة نارية على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: بايتيتش - إبراهيما كوناتي – كوانساه - تسيميكاس.

خط وسط الملعب: هارفي إليوت - واتارو إندو - جرافنبرخ.

في خط الهجوم: بين دوك - كودي جاكبو - ديوجو جوتا.

وحسب التقارير الصحفية، فإن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قد يُجري بعض التغييرات على التشكيل الأساسي للفريق والاعتماد على اللاعبين الشباب، وبالتالي قد يتواجد نجمنا المصري محمد صلاح على دكة البدلاء.

معلق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

سيتولى المُعلّق الرياضي "عامر الخوذيري" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 4.