الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 2023

ليفربول
ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثالث من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ليستر سيتي، في قمة نارية على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

txt

محمد صلاح يتحدى ليستر سيتى مع ليفربول فى قمة كأس الرابطة الإنجليزية

txt

"كاف" يعلن اليوم هوية مستضيف كأس أمم إفريقيا 2025 و2027

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: كيليهر.
  • خط الدفاع: بايتيتش - إبراهيما كوناتي – كوانساه - تسيميكاس.
  • خط وسط الملعب: هارفي إليوت - واتارو إندو - جرافنبرخ.
  • في خط الهجوم: بين دوك - كودي جاكبو - ديوجو جوتا.

وحسب التقارير الصحفية، فإن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قد يُجري بعض التغييرات على التشكيل الأساسي للفريق والاعتماد على اللاعبين الشباب، وبالتالي قد يتواجد نجمنا المصري محمد صلاح على دكة البدلاء.

معلق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

سيتولى المُعلّق الرياضي "عامر الخوذيري" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 4.

ليفربول ليستر سيتي كأس الرابطة الإنجليزية محمد صلاح صلاح تشكيل ليفربول تشكيل ليفربول المتوقع

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-9-2023 في الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

محمد صلاح يتحدى ليستر سيتى مع ليفربول فى قمة كأس الرابطة الإنجليزية

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وست هام فى الدورى الإنجليزى

جريزمان على رأس قائمة أتلتيكو مدريد استعدادًا لمواجهة الريال في الدوري الإسباني

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني

"ديربى العاصمة".. ريال مدريد يتفوق على أتلتيكو فى تاريخ المواجهات بالدورى الإسبانى

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

الرئيس السيسى: مفيش أمة شبابها بالحجم ده تخاف من بكرة

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

"الأرصاد": البلاد تتعرض لمرتفع جوى ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

لفتة إنسانية من الرئيس السيسى فى تكريم الشيخ عبدالفتاح الطاروطى

"اتقبض على بنتى فى واقعة مخلة".. تفاصيل دعوى ضم حضانة بمحكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته