تحت مظلة التحالف الوطني.. قوافل طبية للكشف على مواطني كفر الشيخ مجانا

شهدت جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية تحت مظلة التحالف الوطني لإجراء الكشف الطبي على عدد من أهالي قرى مراكز قلين وسيدي سالم والحامول، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

7 قوافل طبية للكشف على المواطنين مجانا

وأكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ: قامت جمعية الأورمان بكفر الشيخ بقافلة طبية بالمستشفى الجامعى بكفر الشيخ، ليصبح عدد القوافل خلال شهر أغسطس و سبتمبر 8 قوافل، وتم إجراء الكشف خلال الـ7 قوافل على 875 مريضا.

وأضاف درغام: والقرى المستفيدة من القافلة، قرية كفر الجزائر، وقزمان، وقريه شباس، وقريه عميرة، وقريه القردة مركز قلين،وقرية القصابى، وقريه سد خميس، وقريه بهنساوى مركز سيدي سالم، والعزبة السمراء مركز الحامول ،تحت مظلة التحالف الوطني، وتم الكشف وعمل جميع الأشعة والتحاليل ونقل الحالات ذهابا وإيابا على نفقة جمعية الأورمان.



وفي وقت سابق، فقد نظمت جمعية الأورمان، بمحافظة كفرالشيخ، معرض ملابس مجانيًا ضمن التحالف الوطني، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرعاية محافظ كفرالشيخ، اللواء جمال نورالدين.

وأكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفرالشيخ، تنظيم معرض ملابس بمركز دسوق، لتوزيع 4300 قطعة ملابس، عبارة عن 3850 قطعة ملابس متنوعة، بجانب 200 كوتشي لأطفال المدارس، و200 طقم ملابس زي مدرسي، وشنط مدارس وأدوات كتابية لطلاب المدارس.

وأضاف "درغام" أن المستحقين في مدينة دسوق، وقرى كفر إبراهيم وجماجمون ومحلة أبوعلي ودمنكه وكفر مجر والصافية، ومحلة مالك، وكفر العرب، وعددهم 450 أسرة، استفادوا من هذا المعرض.

فيما أشادت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة كفرالشيخ، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني بالتحالف الوطني، والتي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.