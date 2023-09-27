الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحت مظلة التحالف الوطني.. قوافل طبية للكشف على مواطني كفر الشيخ مجانا

الكشف علي المواطنين
الكشف علي المواطنين

شهدت جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية تحت مظلة التحالف الوطني لإجراء الكشف الطبي على عدد من أهالي قرى مراكز قلين وسيدي سالم والحامول، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

7 قوافل طبية للكشف على المواطنين مجانا 

وأكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ: قامت جمعية الأورمان بكفر الشيخ بقافلة طبية بالمستشفى الجامعى بكفر الشيخ،  ليصبح عدد القوافل خلال شهر أغسطس و سبتمبر 8 قوافل، وتم  إجراء الكشف خلال الـ7 قوافل على 875 مريضا.

وأضاف درغام: والقرى المستفيدة من القافلة، قرية كفر الجزائر، وقزمان، وقريه شباس، وقريه عميرة، وقريه القردة مركز قلين،وقرية القصابى، وقريه سد خميس، وقريه بهنساوى مركز سيدي سالم، والعزبة السمراء مركز الحامول ،تحت مظلة التحالف الوطني، وتم الكشف وعمل جميع الأشعة والتحاليل ونقل الحالات ذهابا وإيابا على نفقة جمعية الأورمان.

txt

جامعة كفر الشيخ تطلق قافلتين طبية وبيطرية لقرية منشأة عباس


وفي وقت سابق، فقد نظمت جمعية الأورمان، بمحافظة كفرالشيخ، معرض ملابس مجانيًا ضمن  التحالف الوطني، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرعاية محافظ كفرالشيخ، اللواء جمال نورالدين.

وأكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفرالشيخ، تنظيم معرض ملابس بمركز دسوق، لتوزيع 4300 قطعة ملابس، عبارة عن 3850 قطعة ملابس متنوعة، بجانب 200 كوتشي لأطفال المدارس، و200 طقم ملابس زي مدرسي، وشنط مدارس وأدوات كتابية لطلاب المدارس.

وأضاف "درغام" أن المستحقين في مدينة دسوق، وقرى كفر إبراهيم وجماجمون ومحلة أبوعلي ودمنكه وكفر مجر والصافية، ومحلة مالك، وكفر العرب، وعددهم 450 أسرة، استفادوا من هذا المعرض.

فيما أشادت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة كفرالشيخ، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني بالتحالف الوطني، والتي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

 

قوافل طبية بكفر الشيخ الكشف علي المواطنين بكفر الشيخ تضامن كفر الشيخ كفر الشيخ الأورمان

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

"الأرصاد": البلاد تتعرض لمرتفع جوى ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

"اتقبض على بنتى فى واقعة مخلة".. تفاصيل دعوى ضم حضانة بمحكمة الأسرة

لفتة إنسانية من الرئيس السيسى فى تكريم الشيخ عبدالفتاح الطاروطى

بدون خسائر فى الأرواح.. سقوط أتوبيس ركاب فى ترعة بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته