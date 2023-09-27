الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ياسمين رئيس توشك على الانتهاء من تصوير "الفستان الأبيض"

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

أوشكت الفنانة ياسمين رئيس على الانتهاء من تصوير أحداث فيلمها السينمائي الجديد “الفستان الأبيض” والذي كان يحمل في البداية اسم "رحلة البحث عن فستان زفاف" والمنتظر طرحه بدور العرض السينمائي في مصر مطلع العام الجديد.

 

ورفعت المخرجة جيلان عوف ساعات تصوير العمل لتصل إلى 12 ساعة يوميا وذلك للانتهاء من تصوير العمل خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات النهائية استعدادا لطرحه بدور السينما. 

وتجسد ياسمين رئيس خلال أحداث الفيلم فتاة من حي فقير تعمل بمطعم وجبات سريعة، وتستعد للزواج، لكن فستان زفافها يتلف في يوم زفافها، لتخوض رحلة البحث عن فستان آخر مع ابنة خالتها.

أبطال فيلم الفستان الأبيض

يشارك في بطولة فيلم "الفستان الأبيض" عدد كبير من الفنانين أبرزهم ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، والعمل من إخراج وتأليف جيلان عوف. 

على جانب آخر تلقت ياسمين رئيس عرضا للوقوف على خشبة المسرح من جديد وما زالت تدرس العرض خاصة مع ارتباطها بأكثر من عمل سينمائي في الفترة المقبلة كما تدرس حاليا المشاركة في السباق الرمضاني المقبل بعمل جديد. 

آخر أعمال ياسمين رئيس السينمائية 

ونافست ياسمين رئيس مؤخرًا بفيلم "أنا لحبيبي" في دور العرض المصرية والعربية، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى "ياسمين رئيس"، ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

ياسمين رئيس الفنانةياسمين رئيس الفستان الأبيض فيلم الفستان الابيض الفستان الأبيض ياسمين رئيس

مواد متعلقة

أحمد مكي بين تحضيرات فيلمه الجديد ومسرحية "صاحب السعادة"

أمير المصرى ضيف شرف الفيلم الأمريكى "A Haunting In Venice"

خريطة احتفال شاشات وإذاعات "الوطنية للإعلام" بذكرى المولد النبوى الشريف

«فوي فوي فوي» يقترب من تحقيق مليونه الثالث عشر في أسبوعي عرض

أكرم حسنى يجتمع بمؤلفى مسلسله الرمضانى للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل

أحمد داود يسابق الزمن للانتهاء من "زينهم" للتفرغ لـ"ثلاثة من كندا"

محمد الحلو ووليد توفيق ومحمد ثروت ضيوف أولى حلقات برنامج معكم على ON

كريم عبدالعزيز ينتقل إلى صحراء الفيوم لتصوير مشاهد "الحشاشين"

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

الرئيس السيسى: مفيش أمة شبابها بالحجم ده تخاف من بكرة

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

"الأرصاد": البلاد تتعرض لمرتفع جوى ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

لفتة إنسانية من الرئيس السيسى فى تكريم الشيخ عبدالفتاح الطاروطى

"اتقبض على بنتى فى واقعة مخلة".. تفاصيل دعوى ضم حضانة بمحكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته