ياسمين رئيس توشك على الانتهاء من تصوير "الفستان الأبيض"

أوشكت الفنانة ياسمين رئيس على الانتهاء من تصوير أحداث فيلمها السينمائي الجديد “الفستان الأبيض” والذي كان يحمل في البداية اسم "رحلة البحث عن فستان زفاف" والمنتظر طرحه بدور العرض السينمائي في مصر مطلع العام الجديد.

ورفعت المخرجة جيلان عوف ساعات تصوير العمل لتصل إلى 12 ساعة يوميا وذلك للانتهاء من تصوير العمل خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات النهائية استعدادا لطرحه بدور السينما.

وتجسد ياسمين رئيس خلال أحداث الفيلم فتاة من حي فقير تعمل بمطعم وجبات سريعة، وتستعد للزواج، لكن فستان زفافها يتلف في يوم زفافها، لتخوض رحلة البحث عن فستان آخر مع ابنة خالتها.

أبطال فيلم الفستان الأبيض

يشارك في بطولة فيلم "الفستان الأبيض" عدد كبير من الفنانين أبرزهم ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، والعمل من إخراج وتأليف جيلان عوف.

على جانب آخر تلقت ياسمين رئيس عرضا للوقوف على خشبة المسرح من جديد وما زالت تدرس العرض خاصة مع ارتباطها بأكثر من عمل سينمائي في الفترة المقبلة كما تدرس حاليا المشاركة في السباق الرمضاني المقبل بعمل جديد.

آخر أعمال ياسمين رئيس السينمائية

ونافست ياسمين رئيس مؤخرًا بفيلم "أنا لحبيبي" في دور العرض المصرية والعربية، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى "ياسمين رئيس"، ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.