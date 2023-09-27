الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 مواطنين بحالة تسمم غذائى فى منطقة حدائق الأهرام

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 مواطنين بحالة تسمم غذائي في منطقة حدائق الأهرام ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من أحد المستشفيات بوصول 4 مواطنين مصابين بحالة تسمم غذائي  بنطاق دائرة قسم شرطة الهرم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 4 مواطنين بالتسمم نتيجة تناول  وجبة غذائية فاسدة  بمنطقة حدائق الأهرام وجرى نقل المصابين إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

4 مواطنين المستشفى سيارات الإسعاف تسمم غذائي قسم شرطة الهرم

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