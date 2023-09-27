إصابة 4 مواطنين بحالة تسمم غذائى فى منطقة حدائق الأهرام
أصيب 4 مواطنين بحالة تسمم غذائي في منطقة حدائق الأهرام ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من أحد المستشفيات بوصول 4 مواطنين مصابين بحالة تسمم غذائي بنطاق دائرة قسم شرطة الهرم.
وبالانتقال والفحص تبين إصابة 4 مواطنين بالتسمم نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة بمنطقة حدائق الأهرام وجرى نقل المصابين إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.