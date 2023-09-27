الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدون خسائر فى الأرواح.. سقوط أتوبيس ركاب فى ترعة بالمنوفية

سقوط أتوبيس ركاب
سقوط أتوبيس ركاب فى ترعة

سقط أتوبيس ركاب فى إحدى الترع بمحافظة المنوفية، أثناء مروره بالقرب من إحدى الترع الملاصقة للطريق بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية. 

البداية بتلقي مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد بسقوط أتوبيس ركاب رقم "ق ه ف 6478"، قادم من الباجور والمتجه إلى القاهرة، في ترعة النجار بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تم التعامل وإنقاذ جميع المواطنين

على الفور، تم الانتقال من الشرطة ومجلس المدينة تحت رعاية المحاسب خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون، والعميد محمد أبوالعزم، مأمور مركز شرطة أشمون، وتم التعامل وإنقاذ جميع المواطنين.

وجار استخراج الأتوبيس وانتشاله من الترعة، دون أى وفيات والإصابات طفيفة فى عدد من المواطنين، وتم تحرير المحضر اللازم.

أتوبيس ركاب محافظة المنوفية مركز اشمون مدير أمن المنوفية الشرطة ومجلس المدينة

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