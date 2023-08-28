مصرع شخص واصابة 3 آخرين فى حوادث متفرقة بالإسماعيلية وأكتوبر

انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة المحطة الجديدة بقسم أول محافظة الإسماعيلية، وأسفر الانهيار عن إصابة شخص واستخراج جثة من تحت الأنقاض والبحث عن آخرين.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بالمحطة الجديدة دائرة قسم أول الإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والتدخل السريع إلى مكان الحادث.

وانتقل إلى مكان البلاغ مدير أمن الإسماعيلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأسفر الانهيار، حتى الآن، عن إصابة شخص ومصرع آخر تحت الأنقاض والبحث عن آخرين تحت أنقاض المبنى.

إصابة مواطن صدمته سيارة بطريق الفيوم الصحراوى وآخر إثر انقلاب موتوسيكل فى أكتوبر

وأصيب مواطن بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى طريق الفيوم الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

كما أصيب مواطن إثر انقلاب موتوسيكل اعلي الطريق الصحراوى نطاق مدينة 6 أكتوبر وتم نقله إلى المستشفى.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب أعلى الطريق فى مدينة

6 أكتوبر، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت بيده عجلة القيادة مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة قائد الموتوسيكل، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.