رسميًا.. المغرب تستضيف كأس أمم إفريقيا 2025 وتنظيم مشترك لأوغندا وتنزانيا وكينيا في نسخة 2027

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسميًا منح المغرب شرف استضافة كأس الأمم الإفريقية 2025، ومنح السنغال حق استضافة كأس أمم إفريقيا 2027.

القرار جاء خلال مؤتمر صحفي عقده الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس "كاف" خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد، والتي انعقدت اليوم الأربعاء بالقاهرة.

وكانت اللجنة التنفيذية لـ «كاف»، قد عقدت اجتماعًا هامًا اليوم الأربعاء، من أجل تحديد مستضيفي نهائيات كأس أمم إفريقيا لنسختي 2025 و2027.

وحصلت المغرب على شرف استضافة أمم إفريقيا 2025، بعد استمرار ترشحها منفردة، في الوقت الذي انسحب فيه كل من زامبيا والجزائر ونيجيريا وبنين، اللذين تقدما بملف مشترك لتنظيم الحدث القاري.

بينما فازت أوغندا وكينيا وتنزانيا في الملف المشترك بشرف استضافة نسخة 2027، بعد منافسة مع كل من السنغال، زامبيا، بوتسوانا، بالإضافة إلى نيجيريا وبنين في ملف مشترك لتنظيم تلك النسخة.

وأشار باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن مصر لم تعرض استضافة كأس أمم إفريقيا لعام 2027، مُشيرًا إلى أنه يتمنى تقدم مصر بملف لاستضافة البطولة في في المستقبل.

كان "كاف" قد قرر في وقت سابق من العام الماضي، سحب تنظيم نسخة عام 2025 من غينيا، لتأخرها في أعمال تطوير الملاعب والبني التحتية الخاصة باستضافة اللبطولة.

يذكر أن كوت ديفوار، ستستضيف نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ستقام خلال الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وسيجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، بأبيدجان، يوم الثاني عشر من أكتوبر المقبل.