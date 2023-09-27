الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. المغرب تستضيف كأس أمم إفريقيا 2025 وتنظيم مشترك لأوغندا وتنزانيا وكينيا في نسخة 2027

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسميًا منح المغرب شرف استضافة كأس الأمم الإفريقية 2025، ومنح السنغال حق استضافة كأس أمم إفريقيا 2027.

القرار جاء خلال مؤتمر صحفي عقده الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس "كاف" خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد، والتي انعقدت اليوم الأربعاء بالقاهرة.

وكانت اللجنة التنفيذية لـ «كاف»، قد عقدت اجتماعًا هامًا اليوم الأربعاء، من أجل تحديد مستضيفي نهائيات كأس أمم إفريقيا لنسختي 2025 و2027.

وحصلت المغرب على شرف استضافة أمم إفريقيا 2025، بعد استمرار ترشحها منفردة، في الوقت الذي انسحب فيه كل من زامبيا والجزائر ونيجيريا وبنين، اللذين تقدما بملف مشترك لتنظيم الحدث القاري.

بينما فازت أوغندا وكينيا وتنزانيا في الملف المشترك بشرف استضافة نسخة 2027، بعد منافسة مع كل من السنغال، زامبيا، بوتسوانا، بالإضافة إلى نيجيريا وبنين في ملف مشترك لتنظيم تلك النسخة.

وأشار باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن مصر لم تعرض استضافة كأس أمم إفريقيا لعام 2027، مُشيرًا إلى أنه يتمنى تقدم مصر بملف لاستضافة البطولة في في المستقبل.

كان "كاف" قد قرر في وقت سابق من العام الماضي، سحب تنظيم نسخة عام 2025 من غينيا، لتأخرها في أعمال تطوير الملاعب والبني التحتية الخاصة باستضافة اللبطولة.

يذكر أن كوت ديفوار، ستستضيف نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ستقام خلال الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وسيجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، بأبيدجان، يوم الثاني عشر من أكتوبر المقبل.

اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم المغرب السنغال كأس الأمم الإفريقية 2025 كأس أمم إفريقيا 2027

مواد متعلقة

"كاف" يعلن اليوم هوية مستضيف كأس أمم إفريقيا 2025 و2027

رسميا.. الجزائر تنسحب من تنظيم نسختي كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027

الأكثر قراءة

موظف ينهى حياة زميلته بالرصاص فى جامعة القاهرة

موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

ارتفاع إنتاج شمال البحرية للبترول إلى أعلى مستوى منذ 20 عامًا

"لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

العثور على جثة تلميذ 7 سنوات في منزل مهجور بالمنوفية.. والكاميرات تسقط الجاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينه الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (4)

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات