الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو: طائرات التحالف خرقت بروتوكولات تفادى التصادم فى سوريا 7 مرات

طائرات التحالف الدولي
طائرات التحالف الدولي

أكد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أحد أقسام وزارة الدفاع الروسية، أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 7 مرات في سوريا خلال اليوم الماضي.

 

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إنه "خلال اليوم الماضي سُجل من جانب "التحالف الدولي" 7 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

 

وأوضح كوليت أنه، في منطقة التنف التي تمر بها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل خلال اليوم الماضي 6 انتهاكات من قبل أربع مقاتلات "إف -16"، وطائرتين بدون طيار متعددة الأغراض من طراز "إم كيو 1 إس".

 

كما أشار رئيس مركز المصالحة الروسي إلى أنه خلال اليوم الماضي تم تسجيل في منطقة إدلب لخفض التصعيد، ثلاثة عمليات قصف على مواقع للقوات الحكومية السورية من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية.

 

وأوضح أنه تم تسجيل عمليتي قصف في كل من محافظتي إدلب واللاذقية وعملية قصف واحدة في محافظة حلب.

txt

مركز روسى: طائرات التحالف الدولى انتهكت الأجواء السورية 23 مرة خلال يوم

وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن قلقها حيال انتهاك التحالف الدولي بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا.

 

وصرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا بأن روسيا قلقة من الانتهاكات المنهجية لبروتوكولات عدم التضارب المتعلقة بتحليقات طائرات "التحالف" دون طيار فوق شمالي سوريا.

مركز المصالحة الروسي طائرات التحالف الدولي بروتوكولات تفادي التصادم سوريا طائرات مسيرة

الأكثر قراءة

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم أفريقيا 2027

عاجل.. الأردن يسقط مسيّرتين محملتين بمخدرات قادمتان من سوريا

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 27-9-2023

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 27-9-2023

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر