موسكو: طائرات التحالف خرقت بروتوكولات تفادى التصادم فى سوريا 7 مرات

أكد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أحد أقسام وزارة الدفاع الروسية، أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 7 مرات في سوريا خلال اليوم الماضي.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إنه "خلال اليوم الماضي سُجل من جانب "التحالف الدولي" 7 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وأوضح كوليت أنه، في منطقة التنف التي تمر بها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل خلال اليوم الماضي 6 انتهاكات من قبل أربع مقاتلات "إف -16"، وطائرتين بدون طيار متعددة الأغراض من طراز "إم كيو 1 إس".

كما أشار رئيس مركز المصالحة الروسي إلى أنه خلال اليوم الماضي تم تسجيل في منطقة إدلب لخفض التصعيد، ثلاثة عمليات قصف على مواقع للقوات الحكومية السورية من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية.

وأوضح أنه تم تسجيل عمليتي قصف في كل من محافظتي إدلب واللاذقية وعملية قصف واحدة في محافظة حلب.

وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن قلقها حيال انتهاك التحالف الدولي بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا.

وصرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا بأن روسيا قلقة من الانتهاكات المنهجية لبروتوكولات عدم التضارب المتعلقة بتحليقات طائرات "التحالف" دون طيار فوق شمالي سوريا.