موسكو: طائرات التحالف الدولى خرقت بروتوكولات تفادى التصادم فى سوريا 12 مرة

أكد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أحد أقسام وزارة الدفاع الروسية، أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 12 مرة في سوريا خلال الإثنين الماضي.

وقال نائب رئيس المركز اللواء بحري فاديم كوليت، في بيان، مساء الثلاثاء، إن قوات "التحالف" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا انتهكت بروتوكولات منع الاصطدام 12 مرة خلال اليوم الماضي.

وجاء في البيان: "سُجل خلال النهار 12 حالة انتهاك للتحالف لبروتوكولات تفادي الاصطدام الموقعة في 9 ديسمبر 2019، إثر قيامه برحلات جوية لطائرات من دون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وأضاف أنه في منطقة التنف قد تم رصد 13 انتهاكًا في اليوم، بواسطة ثلاث أزواج من مقاتلات "أف-35" وزوج من مقاتلات "إف-16" وزوج من مقاتلات "رافال"، بالإضافة إلى ثلاث طائرات مسيرات متعددة الأغراض من طراز "إم كيو- أي سي" التابعة لـ "التحالف".

وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن قلقها حيال انتهاك التحالف الدولي بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا.

وصرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، بأن روسيا قلقة من الانتهاكات المنهجية لبروتوكولات عدم التضارب المتعلقة بتحليقات طائرات "التحالف" دون طيار فوق شمالي سوريا.

كل محاولات أمريكا لتكريس أمر واقع بسوريا "ستفشل"

وأكد وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، بالتزامن، أن كل محاولات الولايات المتحدة لتكريس أمر واقع ميداني على الأراضي السورية ستفشل وهي "محاولات بائسة ومحاولات اللعب على عامل الوقت سيفشلها أهلنا في الجزيرة السورية".

ولفت المقداد في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن السوريين يقاومون الإرهاب والسياسات الغربية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: "الولايات المتحدة حليف أساسي لداعش وللاحتلال التركي في الشمال الغربي في سوريا، وبالتالي عندما نتصدى لهؤلاء المعتدين ونتصدى لأدواتهم داخل سورية، فإننا نتصدى لداعميهم، ونحن واثقون بأن النصر قادم طال الزمن أم قصر ونأمل ونعمل من أجل أن يقصر زمن الاحتلال".

وفي وقت سابق، جددت وزارة الخارجية السورية، اتهامها للولايات المتحدة بانتهاك سيادة سوريا ونهب ثرواتها، وطالبت الأمم المتحدة بوضع حد لتلك الممارسات ومحاسبة المسؤولين الأمريكيين.