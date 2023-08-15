الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المقداد يطلع شكرى على مستجدات الأوضاع فى سوريا

سامح شكري وفيصل المقداد
سامح شكري وفيصل المقداد

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، الدكتور "فيصل المقداد" وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري أكد، خلال اللقاء، على حرص اللجنة العربية على استكمال المهمة المنوطة بها، للمساعدة في حل الأزمة السورية التي طال أمدها، وتقديم يد العون للشعب السوري الشقيق لتجاوز محنته، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى الجوانب المتعلقة باجتماع لجنة الاتصال العربية، والذي يأتي اتساقاً مع دور جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لتعزيز العمل العربي المشترك والتكاتف من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية. 

في السياق ذاته، أعرب شكري، خلال اللقاء، عن تطلعه لأن تنجح اللجنة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاجتماع.

واستمع وزير الخارجية إلى إحاطة من المقداد فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا  على مختلف الأصعدة، والجهود التي تبذلها الحكومة السورية من أجل التعامل مع مختلف جوانب الأزمة السورية، بما فى ذلك قضايا عودة اللاجئين ومكافحة الارهاب والمخدرات والتعاون الأمنى مع الدول العربية فى الجوار السورى وموضوعات التعافى المبكر وفرض السيادة السورية على أراضيها.

سوريا سامح شكري وزير الخارجية فيصل المقداد القاهرة

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