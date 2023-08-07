الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طائرات التحالف الدولى تواصل انتهاك قواعد "تجنب الاصطدام" فى سماء سوريا

طائرات التحالف الدولي
طائرات التحالف الدولي

أعلن الأدميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المعارضة في سوريا، الأحد، أن الطائرات المسيرة من نوع "إم كيو- 9" التابعة للتحالف الدولي اقتربت مرتين بشكل خطير من طائرات "سو-35" التابعة لقوات الفضاء الروسية في سماء سوريا.

 

وقال كوليت في إفادة صحفية: "في 5 أغسطس الساعة 11.46 في منطقة الرقة، تم تسجيل اقتراب خطير مرة أخرى بين طائرة دون طيار من طراز إم كيو- 9 للتحالف وطائرة "سو- 35" تابعة للقوات الجوية الروسية، حيث كانت المسافة الفاصلة أقل من 500 متر في الجو".

 

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، في الساعة 16.44 في منطقة الدانة في محافظة إدلب، تم تسجيل اقتراب خطير أيضًا من ثلاث طائرات مسيرة من طراز "إم كيو- 9" تابعة لـ "التحالف" من طائرات "سو- 35" التابعة للقوات الجوية الروسية، حيث اقتربت لمسافة أقل من 100 متر في الجو، وفق وكالات روسية".

 

وشدد كوليت على أن  التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خرق بروتوكولات عدم التصادم 14 مرة في اليوم، وفي منطقة التنف سُجل 16 خرقا يوميا لثلاثة أزواج من مقاتلات "إف- 16"، وأربعة أزواج من مقاتلات "إف- 35" ومركبتين دون طيار متعددة الأغراض من طراز "إم- 1 سي".

خروقات متكررة

يواصل مركز المصالحة الروسي الاعلان بصفة مستمرة عن أن التحالف الدولي يخرق بروتوكولات عدم الاشتباك المؤرخة، في 9 ديسمبر2019، المتعلقة برحلات طائرات دون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي؛ حيث أعلن في مطلع أغسطس عن 10 انتهاكات وفي الثالث من أغسطس عن 14 انتهاك.

 

وفي يوليو الماضي أعلن مركز المصالحة الروسي، خرق التحالف الدولي بروتوكولات منع التصادم يوم 26 يوليو 12 مرة، ويوم 18 يوليو 14 مرة، واعتبر تلك الخروقات غير قانونية وبمثابة متسبب مسبق وخطير لحوادث الطيران والحوادث التي تطال الطائرات المدنية في رحلات منتظمة.

 

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إن اتهامات البنتاجون لروسيا بسلوك غير مهني في سماء سوريا تتجاوز اللباقة.

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