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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مركز روسى: طائرات التحالف الدولى انتهكت الأجواء السورية 23 مرة خلال يوم

طائرات التحالف الدولي
طائرات التحالف الدولي

قال فاديم كوليت نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا (أحد أقسام وزارة الدفاع الروسية)، إن الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت المجال الجوي السوري 23 مرة خلال اليوم الماضي.

 

وأضاف كوليت - بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أن طائرتان من طراز (إف-16) للتحالف، واثنين من مقاتلات (إف-35)، ومسيرتان من طراز (إم كيو -1 سي) اخترقت الأجواء السورية 23 مرة في منطقة (التنف) التي تمر عبرها خطوط جوية دولية".. وتابع "تم الإبلاغ عن 13 انتهاكا لبروتوكولات عدم الاصطدام التي تم الاتفاق عليها في 9 ديسمبر 2019 مرتبطة برحلات طائرات التحالف المسيرة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية".

 

وأوضح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، أن مثل هذه التصرفات تثير حوادث جوية وتفاقم الأوضاع في المجال الجوي السوري.

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