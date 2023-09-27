الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الأردن يسقط مسيّرتين محملتين بمخدرات قادمتان من سوريا

الأردن يسقط مسيّرتين
الأردن يسقط مسيّرتين محملتين بمخدرات قادمتان من سوريا

قال الجيش الأردني إنه أسقط طائرتين مسيرتين قادمتين من سوريا في أحدث واقعة تثير المخاوف بشأن تزايد تهريب المخدرات عبر الحدود.

 

وجاء في بيان صادر عن الجيش الأردني: أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة، قادمتين من الأراضي السورية.

 

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

 

وبيّن المصدر أن الطائرتين اللتان تم إسقاطهما، كانتا محملتان بكمية من مادة الكريستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
 

وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية.

الجيش الأردني المخدرات لجيش الأردني المنطقة العسكرية المنطقة العسكرية الشرقية

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