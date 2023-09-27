الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

طريقة عمل اللحم بالبصل في المنزل.. جربيها

اللحم بالبصل
اللحم بالبصل

تتكون وجبة اللحم بالبصل على مكونات قليلة جدًا، فقط صلصة الصويا والليمون وشرائح رقيقة من البصل، ويعتبر عشاء أسبوعي سهل ولذيذ.

مكونات عمل اللحم بالبصل

قطع طرية من اللحم، يمكنك شراء شرائح لحم الخاصرة أو الجزء العلوي الدائري، ويتم تقطيعها إلى سمك 1/4 بوصة.

نقطع البصل إلى شرائح رفيعة. 


صلصة الصويا

يوازن الليمون الملح الناتج عن صلصة الصويا ويعمل بشكل جيد مع اللحم  والبصل. 
الملح والفلفل لـ تتبيل اللحم  .


طريقة عمل اللحم بالبصل

قطعي البصل إلى شرائح رفيعة واستخدمي عصير ليمونة واحدة، وقومي باستخدام مصفاة لالتقاط البذور.
قطعي اللحم بحيث تقومي بالتخلص من تلك الألياف العضلية ويصبح مضغها أسهل. 
ضعي اللحم في وعاء، وتبليه بالملح والفلفل، وقلبي جيدًا حتى يتغطى. 
سخني مقلاة غير لاصقة أو مقلاة من الحديد بالزيت، تأكدي من أن الزيت ساخن بدرجة كافية قبل إضافة شرائح اللحم.

قومي بالطهي على دفعات، لا تبالغي في طهي اللحم، فعندما يبدأ بالتحول إلى اللون البني من الجانبين، أخرجيه من المقلاة واتركيه جانبًا.

استخدمي نفس المقلاة وأضيفي البصل وتبليه بالقليل من الملح، يقلب ويطهى حتى يصبح طرياً.

يتبل بصلصة الصويا ويضاف اللحم المطبوخ، حرك باستمرار وأكمل الطهي بإضافة عصير الليمون.

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تحضير الصلصة عن طريق الجمع بين 3 ملاعق كبيرة من صلصة الصويا، وملعقتين كبيرتين من صلصة المحار، وملعقتين صغيرتين من نشا الذرة، وملعقة كبيرة من الماء، وعصير ليمونة واحدة، هذه الصلصة تجعل اللحم والبصل المقلي أكثر نكهة. 

لا يستغرق الأمر سوى وقت قصير لتحمير شرائح اللحم البقري، لا تفرط في طهيها، يجب أن يتحول لون الجزء الخارجي إلى اللون البني والوردي عند تقطيعها من الداخل.
يمكنك تقديمه مع الأرز المطهو ​​على البخار، قم أيضًا بطهي بعض الخضار مثل البروكلي أو الجزر.

اللحمة بالبصل طريقة عمل اللحم بالبصل صلصة الصويا عصير ليمون البصل المقلي

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