شرائح اللحم مع البصل تقدم طبقًا لذيذًا يتناسب مع الأرز سهل التحضير في عيد الأضحى، يمكنك أن تأكل هذا الطبق كما هو أو مع الأرز الأبيض.

مكونات عمل اللحمة بالبصل في عيد الأضحى

المكونات

لحم مقطع إلى شرائح

1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا

1 ملعقة كبيرة صلصة محار

1 ملعقة كبيرة خل أرز

1 ملعقة كبيرة زيت سمسم

1 ملعقة كبيرة نشا ذرة

1/2 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة كبيرة زيت طبخ

1 بصلة متوسطة

ملح حسب الرغبة

طريقة عمل اللحمة بالبصل في عيد الأضحى

قطعي اللحم والبصل إلى شرائح.

ثم اخلطي صلصة الصويا وصلصة المحار وخل الأرز وزيت السمسم ونشا الذرة والملح والسكر في وعاء كبير، إذا كنت على وشك طهيه اتركه منقوعًا لمدة 15-30 دقيقة على الأقل.

إذا كنت تفعل ذلك مسبقًا فغطِّه وضعه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة قبل الطهي.

في مقلاة كبيرة غير لاصقة أضيفي ملعقة كبيرة من الزيت على نار متوسطة، يُضاف اللحم مع التتبيلة ويُقلب حتى يصبح لونه بنياً بالكامل، ثم يُضاف شرائح البصل.

يُقلب المزيج لمدة 4 دقائق أو حتى ينضج البصل، أعطيه طعمًا وإذا كنت تفضل إضافة المزيد من الملح افعل ذلك الآن واخلطه جيدًا.

ما نوع البصل الذي يجب استخدامه؟

يفضل استخدام البصل الأبيض لهذا الطبق، هذا لأنها مقرمشة وذات مذاق أكثر حدة وبالتالي فهي رائعة للبطاطس المقلية.

إذا لم يكن لديك أي بصل أبيض، يمكنك أيضًا استخدام البصل الحلو أو البصل الأصفر، البصل الحلو جيد للقلي لكنه يوفر أيضًا مذاقًا إضافيًا، بينما البصل الأصفر جيد دائمًا لأي نوع من أنواع الطهي.

كم عدد الكربوهيدرات في هذا الطبق؟

اللحم والبصل المقلي يحتوي على حوالي 5 جرام من الكربوهيدرات لكل حصة، هذا يجعل هذا اللحم والبصل المقلي خيارًا منخفض الكربوهيدرات ووجبة مثالية لمتبعي نظام الكيتو.