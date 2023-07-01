يهتم الكثير من روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في هذا الوقت تحديدًا في عيد الأضحي المبارك لعام 2023، بمعرفة أضرار اللحمة والحساسية التي تسببها عند الإكثار منها، وتصدر هذا محركات البحث الإلكتروني عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل".

وأكثر الناس عرض للإصابة بأمراض من تناول اللحوم هم أصحاب فصيلة الدم a وo هم الأكثر عرضة للإصابة بها، لاحتوائها اللحم، سواء البقري أو الضان، على سكر ألفا غال، الذي يعرضهم لخطر هذا المرض.

ويرصد "الدستور" - أضرار اللحمة والحساسية التي تسببها وطرق الوقاية منها، بحسب موقع الصحة العالمي، في سياق السطور التالية.

الإكثار من تناول اللحمة يسبب الكثير من الأمراض والاضرار أبرزها:-

- الصداع.

- طفح جلدي.

- آلام في البطن.

- وذمة وعائية (نوبات حادة من آلام البطن).

- يشعر الإنسان الذي لديه مشكلة مع تناول الحوم بعسر هضم.

- يصاب الإنسان بمجرد تناوله للحم بغثيان.

- كما أن الشخص الذي يكثر من تناول اللجوم يٌصاب بالإسهال.

- بالإضافة إلى إصابته بسيلان الأنف.

- تورم العيون.

- وقد يصل الأمر للشخص الذي لديه مشاكل في تناول اللحوم بحدوث اضطراب نبضات القلب لديه.

طرق الوقاية من الإصابة بأمراض أو حساسية اللحوم

من المفضل لدي الشخص المصاب بحساسية من اللحوم، ليحافظ على صحته من الإصابة وتجنب بحساسية اللحوم حوم هى تجنب نوع اللحوم الضأن تحديدًا أو منتجاتها الثانوية، ويتضمن ذلك فحص جميع ملصقات الطعام (خاصة النقانق والفطائر ومنتجات اللحوم المختلطة الأخرى) ومكونات المطعم عند تناول الطعام بالخارج.

إذا كان اللحم عنصرًا أساسيًا في نظامك الغذائي، فعليك التفكير في مقابلة اختصاصي تغذية يمكنه مساعدتك في العثور على مصادر بديلة للبروتين مع ضمان تلبية احتياجاتك الغذائية اليوميةن خاصًة في عيد الأضحى المبارك.