بيتهرب في الفلبين وأغلى من اللحمة.. السر وراء أزمة البصل

يشهد محصول البصل في مصرارتفاعًا ملحوظًا في سعره، متخطيًا بذلك سعر عدد كبير من الخضروات والفاكهة إذ وصل سعره إلى 18 جنيها على غير المعتاد، وهو الأمر الذي دعا إلى طرح العديد من التساؤلات حول هذا السبب خاصة أن البصل واحدًا من أهم الخضروات الأساسية في مطبخ كل سيدة لإعداد أغلب وجبات الطعام.

أزمة عالمية

"أزمة عالمية".. هكذا وصف الحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين مختصرًا أزمة محصول البصل في حديثه لـ"الدستور" موضحًا أن تلك الأزمة لا توجد بمصر وحدها كما أنها ليست وليدة هذه الأيام، بل أن أغلب دول العالم تشهد الأزمة في هذا المحصول، بسبب التغيرات المناخية وتأثيرها على زراعته، وكذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها.

وتابع أنه على العكس فمصر تحتل مكانة متقدمة في إنتاج البصل وتصديره، مشيرًا إلى أنه ربما هذا التصدير قد ساهم هذا العام في رفع سعر المحصول إلى حد ما عن غيره من الأعوام، نتيجة لزيادة الطلب على البصل المصري، في ظل النقص المتزايد في المحصول على مستوى العالم.

وناشد "صدام" المزارعين بضرورة زيادة مساحات الأرض المزروعة بمحصول البصل للعمل على تلبية الطلب عليه خارجيًا وداخليًا، موضحًا أن فرصة تصدير البصل إلى الخارج هي فرصة ذهبية له ولكن إذا زاد المزارعين من كمياته في الوقت الذي تزيد فيه الدولة من سعر شراء المحصول منهم حتى لا يتعرض الفلاح إلى خسارة تجعله يعرض عن زراعة هذا المحصول الحيوي.

“بلومبرغ” تكشف أزمة المحصول في العالم

وقد أكدت وكالة "بلومبرغ" بالأرقام أن أزمة محصول البصل هي أزمة عالمية تشهدها عدد من دول العالم، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعاره فيها.

في الفلبين حسب الوكالة ارتفع سعر الكيلو جرام الواحد من البصل إلى 13 دولارًا بل وتجاوز، ووصل بذلك إلى أن يصبح في هذه الدولة ليس فقط أغلى من سعر الخضروات الأخرى، بل ومن اللحوم.

ووصل الأمر هناك إلى أنه قد أوقف في مطار مانيلا أفراد طاقم إحدى الرحلات الجوية الفلبينية وهم يهربون حقائب تحوي كميات من البصل.

وقد تأثر الطلب على البصل في الفلبين على وجه المثال بارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية المرتبط بالحرب الأوكرانية من جهة، وكذلك برفع القيود الصحية التي أتاحت أخيرا استئناف المهرجانات وإقامة المآدب العائلية الكبيرة، من جهة ثانية.

أما في الإمارات فإن محصول البصل ليس رخيصًا إذ وصل سعره إلى حوالي خمسة دولارات للكيلوجرام الواحد.

ونتيجة لارتفاع سعره أيضًا هناك قامت دولة "كازاخستان" بمخطط جيد للسيطرة على أزمته وذلك بفرضها تصديرها حتى شهر يناير المقبل شهر يناير حظراً لمدة ثلاثة أشهر على تصدير البصل

مصر الرابعة عالميًا في إنتاجه

وتأتي أزمة البصل في الوقت الذي تحتل فيه مصر المرتبة الرابعة عالميًا في إنتاجه، وذلك بإجمالي كميات تتجاوز 3.2 مليون طن، بعد الهند والصين وأمريكا الذين يتقدمون العالم في إنتاجه على الترتيب بواقع 26 و23 و3.8 مليون طن وهذا وفق البيانات الرسمية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

و تزرع مصر مساحات من البصل بمقدار حوالي 200 ألف فدان، أما صادراتها فقد اقتربت العام الماضي من 470 ألف طن، وذلك وفق بيانات وزارة الزراعة.

رئيس قطاع الخدمات الزراعية: نعد الفلاحين بشراء المحصول بأسعار مرضية لزيادة زراعته

أكد على هذا الأمر كذلك الدكتورعباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية وذلك في حديثه لـ"الدستور" موضحًا أن حاجة السوق الأوروبي إلى البصل المصري حاليًا وأوضاع العرض والطلب هي المتسببة في ارتفاع سعره في الوقت الحالي.

كما أشار إلى أن هذه الأزمة من المتوقع لها أن تنقضي في خلال أشهر قليلة وذلك مع العروة الجديدة من المحصول، والتوسع في زراعته من قبل الفلاحين مشيرًا إلى أن هناك عروة صغيرة صيفية لمحصول البصل منتظر أن يتم حصادها، كما هناك العروة الشتوية الكبيرة التي من المتوقع أن تحقق فارقًا كبيرًا في سعر البصل وذلك بانخفاضه.

وأوضح الشناوي أن وزارة الزراعة تعد المزارعين بشراء المحصول منهم في العروات القادمة بسعر مرض، وذلك تشجيعًا منها لهم من أجل زراعة المزيد منه، وذلك بهدف الوفاء بسد الطلب عليه محليًا وعالميًا، وتوفيره بسعر مناسب.

هالة صدقي زرعته

يُذكر أنه وفي السياق كانت قد شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها منذ عدة أيام فيديو طريف لها "بالبيجامة"، وذلك خلال تواجدها بأحد الأراضي الزراعية.

وعبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" ظهرت الفنانة في الفيديو وهي تجمع البصل من الأرض، وعلقت على الفيديو قائلة: "هو المفروض أتصور وأنا في أفخم الأماكن وأشيك الأماكن بس ده الواقع هو كده غلط ما يصحش الناس تشوفني كده.. حد محتاج بصل؟.. هو الكيلو بكام؟ بصل هالة صدقي".

وقالت هالة بالفيديو: "أنا النهاردة مزارع.. بجمع البصل ده زراعتي.. إتأخرت عليه شوية بس معلش الشغل بقى هعمل إيه.. إيه رأيكوا؟ حد عايز بصل؟ بصوا بقى البصلاية عاملة إزاي؟ زي الفل، ده بصل صفصف.. لا ده بصل هالة صدقي، صباحكوا زي الفل.. صباح البصل".