عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم أفريقيا 2027

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر ستتقدم لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2027، وسيتم يبحث ذلك مع اللجنة الأولمبية"، مردفا: "لدينا المنشآت".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه وفقا لعلوم الرياضة، فإن التكلفة على الدولة التي تتقدم لاستضافة بطولة كبيرة، يقسم إلى 60% لتكاليف البنية العامة للدولة طرق ومواصلات، و20% من التكاليف للبنية الرياضية من استادات ومدن رياضية، و20% مصاريف التشغيل".

مصر لديها البنية التحتية والرياضية ولن تتحمل إلا 20% من تكاليف استضافة البطولة

وأضاف: "نحن لن نتحمل من التكلفة إلا 20% فقط، هي تكلفة التشغيل، لأننا بالفعل لدينا الجزء الأكبر البنية التحتية من طرق وشبكة طرق من أكبر شبكات الطرق الموجودة، ولدينا المنشآت الرياضية، والمونوريل الذي ربط بين المنشآت الرياضية.