الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الشباب لنظيره التنزانى: مساعٍ مصرية لتعظيم الاستفادة من صناعة الرياضة

وزير الشباب
وزير الشباب

أكد  وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أن صناعة الرياضة في العالم أصبحت أحد مصادر الدخل القومي في العديد من الدول، لذلك تسعى الدولة المصرية جاهدة لتعظيم تلك الصناعة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، نظراً للبنية الإنشائية التي تمتلكها مصر في الآونة الأخيرة، والتي تعد سببا رئيسيًا في جذب أنظار الاتحادات الدولية لإسناد العديد من البطولات والمنافسات الدولية لمصر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة، مع داماس دانیال وزير الرياضة والثقافة التنزاني، اليوم الثلاثاء؛ لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين وتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون في مجالي الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار زيارة وزير الرياضة والثقافة التنزاني للترويج للملف المشترك لاستضافة كل من تنزانيا وأوغندا وكينيا لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2027، حيث تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين البلدين على المستويين الشبابي والرياضي في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

ورحب وزير الشباب والرياضة بوزير الرياضة والثقافة التنزاني، مؤكدا عمق العلاقات القديمة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن الفترة المُقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين في المجالات الشبابية والرياضية.

من جانبه، أبدي داماس دانیال وزير الرياضة والثقافة التنزاني إعجابه بالبنية الإنشائية الموجودة بمصر، مشيراً إلى أنه يطمح إلى الاستعانة بالخبرات المصرية والاستفادة منها داخل بلاده، مؤكداً أن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة في البنية التحتية والخدمات الشبابية والرياضية التي نفذت في السنوات الأخيرة. 

وعقب انتهاء اللقاء، اصطحب أشرف صبحي الوفد التنزاني لزيارة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة للتعرف على إمكانات المركز والخدمات التي يقدمها لخدمة الشباب والنشء المصري، وأبدى الوفد التنزاني إعجابه الشديد بالامكانات الهائلة داخل المركز، كما شاهد أعضاء الوفد خلال الزيارة إحدى بروفات شباب قادرون باختلاف والتي تقام داخل المركز. 

حضر اللقاء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بالوزارة، ورانيا سامي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومن الجانب التنزاني ليدجر تانجا رئيس المجلس القومى للرياضة، وتيما ميسا السكرتير العام للمجلس القومى للرياضة، وبنفس وامیرا ممثل اتحاد الكرة التنزاني وممثل لمكتب الرئيس التنزاني، وعدد من أعضاء سفاره تنزانيا بالقاهرة.

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