يوفنتوس يفوز على ضيفه ليتشى بصعوبة فى الدورى الإيطالى

استرد فريق يوفنتوس عافيته بفوز على ضيفه ليتشي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أليانز ستاديوم”، معقل فريق “السيدة العجوز”، في افتتاح الجولة السادسة لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم “سيريا إي”، موسم 2023-2024.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق المهاجم البولندي أركاديوز ميليك في الدقيقة 57، من متابعة للتمريرة الرأسية من زميله الفرنسي أدريان رابيو، ليُهدي فريقه يوفنتوس نقاط الانتصار الثلاث.

وتحصل محمد كابا لاعب فريق ليتشي، على البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء، في الدقيقة 93.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس لـ 13 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب مؤقتًا، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 11 نقطة في المركز الرابع، بعد تلقيه أول هزيمة له في الموسم الجديد.

وكان فريق يوفنتوس قد خسر خارج ملعبه، في الجولة الماضية، أمام ساسولو، بأربعة أهداف مقابل هدفين.