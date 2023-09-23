ساسولو يلحق الهزيمة الأولى بيوفنتوس ويسقطه برباعية فى الدورى الإيطالى

انتصر فريق ساسولو على ضيفه يوفنتوس في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق ساسولو بهدفين مقابل هدف.

وفرض يوفنتوس استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة ولكن أداءه الهجومي كان ضعيفًا ولم ينجح في تهديد مرمى ساسولو، بينما وصل الفريق صاحب الأرض لمرمى البيانكونيري وهدده بأكثر من فرصة.

وسجل أرماند لاورينتي هدف التقدم لفريق ساسولو في الدقيقة 12، وسجل زميله في الفريق ماتياس فينا هدف التعادل لفريق يوفنتوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 21.

وأضاف بيراردي الهدف الثاني لفريق ساسولو في الدقيقة 41 من من عمر الشوط الأول.

وسدد لاعبو ساسولو 4 كرات على المرمى من 8 محاولات وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع مثلهما، فيما لم يسدد لاعبو يوفنتوس أي كرة على المرمى من 9 محاولات وخرجت 6 من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات.

واستحوذ يوفنتوس على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 59% مقابل 41% لصالح فريق ساسولو.

وواصل يوفنتوس استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما هدأ الأداء الهجومي من جانب فريق ساسولو وبات متبادلًا بين كلا الفريقين.

وسجل فريدريكو كييزا هدف التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 78 من عمر المباراة بصناعة من نيكولو فاجيولي.

وأضاف أندريا بينامونتي، الهدف الثالث لساسولو في الدقيقة 82، ثم سجل فريدريكو جاتي، لاعب يوفنتوس، الهدف الرابع لساسولو بالخطأ في مرماه بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

واستحوذ يوفنتوس على مجريات اللعب في مجمل المباراة بنسبة 57% مقابل 43% لصالح فريق ساسولو.

ورفع ساسولو رصيده لـ6 نقاط في المركز الـ11 فيما توقف رصيد يوفنتوس عند 10 نقاط في المركز الرابع.