الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير التعليم العالى: تدشين مراكز لتدريب طلاب الجامعات وتأهيلهم لسوق العمل

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن كل جامعة سيكون بها مركز لاكساب الطلاب المهارات وكيفية التعامل مع المهارات الجديدة وتدريبهم على سوق العمل.

وأضاف عاشور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن مراكز الإبداع داخل الجامعات تهتم بتطوير مهارات الطالب وتأهيله لسوق العمل، مؤكدًا أنه يتم تدريب الطلاب مع الشركات المختلفة والتي بدأت تدخل في البرامج والتدريب لإكساب الطلاب مهارات مختلفة، وهذا جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية.

تقديم برامج بينية وبرامج متعددة التخصصات للطلاب بالجامعات

وأشار إلى أنه يتم الحرص على تقديم البرامج التعليمية للطلاب في الجامعات الأهلية من برامج بينية وبرامج متعددة التخصصات وتعليم الطالب الجديد في تكنولوجيا السوق، وهذه البرامج ديناميكية متغيرة.

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