تفاصيل لقاء "الناشرين المصريين" والمجموعة الصينية للإعلام الدولي لبحث سبل التعاون

التقي الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين والمجموعة الصينية للإعلام الدولي، لبحث سبل التعاون بين الجهتين وإمكانية تبادل حقوق النشر من اللغة العربية إلي اللغة الصينية والعكس.

تفاصيل لقاء اتحاد الناشرين المصريين والمجموعة الصينية

وتضم المجموعة الصينية للإعلام الدولى 7 دور نشر صينية في مختلف التخصصات والمجالات والتي تقوم بإنتاج 4000 اصدار سنوى، وهي تمثل كبريات دور النشر الصينية، كما تضم قسم للإصدارات الدولية وسيتم وضع خطة للتبادل ويمكن للناشرين المصريين الدخول علي الموقع الإلكتروني للمجموعة الصينية، واختيار اللغة الإنجليزية وانتقاء الإصدارات التي يمكن نشرها باللغة العربية والتعاون في مجال ترجمتها، ويمكن التواصل مع مسئول الموقع للرد علي أي استفسار.

فى الوقت نفسه، أثمر لقاء اتحاد الناشرين المصريين والمجموعة الصينية للإعلام الدولي عن التنسيق مع المجموعة خلال الفترة القادمة وترشيحات دور النشر المصرية التي يمكن تبادل حقوق وترجمتها إلى اللغة الصينية، وأنه علي من يرغب من الناشرين المصريين ترشيح بعض الكتب الخاصة به ارسالها الي المجموعة الصينية.

مكتبة الإسكندرية تستقبل إهداءات من كتب الرئيس الصيني "شي جين بينج"

على جانب آخر، استقبل الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية،أمس، وفدًا من المجموعة الصينية للإعلام الدولي ومكتب الإعلام بمجلس الدولة الصينى، وقام الوفد بإهداء مكتبة الإسكندرية مجموعة إصدارات الرئيس الصيني "شي جين بينج" بلغات مختلفة.

وأعرب الدكتور أحمد زايد عن سعادته بهذا الإهداء، لافتًا إلى أنه يتطلع إلي مزيد من التعاون من خلال إنشاء برنامج بين المكتبة والمجموعة الصينية للإعلام الدولي لترجمة عددًا من كتب الأطفال إلى اللغة العربية.

وقال قاو أن مينج؛ نائب رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، إن المجموعة ترغب في تعزيز سبل التعاون مع المكتبة وذلك من خلال المشاركة بمعرض كتاب مكتبة الإسكندرية الدولي، مؤكدا أن مكتبة الإسكندرية تعتبر منارة للعلم.

وتضم المكتبة 12 مركزًا للبحث الأكاديمي ، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، مركز دراسات الخطوط،مركز الدراسات والبرامج الخاصة،المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية،مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ومقره القاهرة،مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية،برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية،مركز دراسات الحضارة الإسلامية،مركز الدراسات القبطية،مركز الدراسات الاستراتيجية،برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى، مركز الفنون.

كما تضم المكتبة 17 معرضًا دائمًا، وهى الإسكندرية عبر العصور: مجموعة محمد عوض، عالم شادى عبد السلام، الخط العربي: مجموعة محمد إبراهيم ،الآلات الفلكية والعلمية عند العرب فى القرون الوسطى (فرسان السماء)،تاريخ الطباعة: مطبعة بولاق ،متحف الفنان محمد شاكر، كتاب الفنان، محيى الدين حسين: مشوار إبداعى، مجموعة رعاية النمر وعبد الغنى أبو العينين (الفن الشعبى العربى)، سيف وأدهم وانلي: الحركة والفن، مختارات من أعمال آدم حنين، مختارات من أعمال أحمد عبد الوهاب، مختارات من أعمال حسن سليمان، فاروق شحاتة: تجربة ممتدة، مختارات من فن الكاريكاتير ،محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة، ناجى شاكر... شغف التجربة والاكتشاف، و4 قاعات للمعارض الفنية المؤقتة، مع مركز للمؤتمرات يتسع لآلاف الأشخاص.