الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المغرب: هزة أرضية بقوة 2.7 ريختر تضرب إقليم الحسيمة

تداعيات الزلزال
تداعيات الزلزال

أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء، عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 2.7 درجة على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، بإقليم الحسيمة.

وأوضح المعهد، في بيان، أن هذه الهزة، التي حُدد مركزها فى إحدى المناطق التابعة لإقليم الحسيمة، وقعت عند الساعة الحادية عشرة و56 دقيقة و54 ثانية صباحًا (بتوقيت جرينيتش+1).

وأوضح البيان أن هذه الهزة سجلت على عمق 21 كيلومترًا، ووقعت عند التقاء خط العرض 35.166 درجة شمالًا، وخط الطول 3.905 درجة غربًا، وقد شعر بالهزة سكان بعض المناطق القريبة من مركزها.

يُشار إلى أن الإعلام المغربي قد أشاد بجهود شركة المقاولون العرب المصرية في فتح الطرق المتضررة من زلزال المغرب المدمر الذى أصابه مؤخرًا وأضر بنحو 2930 قرية يسكنها 2.8 مليون نسمة، وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص جراء الزلزال المدمر.

معهد المغرب للجيوفيزياء هزة أرضية ريختير الإحتلال الإسرائيلي مسيرات قطاع غزة

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