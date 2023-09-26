الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مناقشة كتاب شى جين بينغ.. احترام حقوق الإنسان وضمانها بالقاهرة

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

تعقد مجلة "الصين اليوم" غدًا الأربعاء مراسم إطلاق الطبعة العربية لكتاب "شي جين بينغ.. احترام حقوق الإنسان وضمانها" وندوة "تعزيز حقوق الإنسان بالتنمية.. رؤية صينية عربية".

ويتضمن الكتاب أقوال الرئيس الصيني بشأن حقوق الإنسان، ويوضح جهود بلاده في دمج عالمية حقوق الإنسان مع خصوصية ظروف الصين الواقعية، والعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين رفاه الشعب، وتعزيز الإنصاف والعدالة الاجتماعيين، وتعزيز ضمان حقوق الإنسان بسيادة القانون، والسعي لتعزيز التنمية الشاملة والمنسقة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية.
 

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ويؤكد "شي" على أن الحق في الحياة والتنمية من حقوق الإنسان الأساسية، مشيرًا إلى أن الصين تحرص على تعزيز تبادل خبرات تحسين حقوق الإنسان مع دول العالم.

تحسين حقوق الإنسان وتعزيز التنمية الشاملة

وتقام الفعاليات برعاية المجموعة الصينية للإعلام الدولي، وتشارك في تنظيمها دار النشر باللغات الأجنبية، يتحدث في جلستها الأولى الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، وتشانج تاو، القائم بأعمال السفارة الصينية لدى مصر، وقاو أن مينج، نائب رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، ومنير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.

ويتحدث في جلستها الثانية كل من يانج تشون يان، مديرة تحرير دار النشر باللغات الأجنبية، البروفيسور تشانغ شياو لينج، مديرة مركز أبحاث حقوق الإنسان في مدرسة الحزب التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ليو هوا ون، المدير التنفيذي لمركز دراسات حقوق الإنسان بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، السفير عزت سعد، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشئون الخارجية، الأستاذ عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتورة إكرام محمد صالح، أستاذ العلاقات الدولية بمعهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية وجامعة الزعيم الأزهري بالسودان.

ويدير الجلستين لي وو تشو، نائب مدير مركز إعلام أوروبا الغربية وأفريقيا التابع للمجموعة الصينية للإعلام الدولي.

شي جين بينغ حقوق الانسان الصين الرئيس الصيني بكين

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