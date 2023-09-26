الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيف تفوقت تكنولوجيا أجهزة الاستشعار فى الصين على واشنطن ولندن وأستراليا؟

أمريكا والصين
أمريكا والصين

أظهر تقرير جديد أن الصين تقدمت على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا في تقنيات الاستشعار المتقدمة، مما يثير تساؤلات حول توازن القوى المستقبلي في قدرات القيادة والسيطرة والاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (C4ISR).

ونقلًا عن متتبع التكنولوجيا الحرجة التابع لمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي (ASPI)، ذكرت مؤسسة Breaking Defense، أن الصين تتقدم "بأغلبية ساحقة" في مجالات مثل أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي والرادار وأنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار. 

وفي الوقت ذاته، يقول المصدر إن الولايات المتحدة تحافظ على الريادة في أجهزة الاستشعار الكمومية والساعات الذرية وأجهزة استشعار الجاذبية.

وتقول مؤسسة "بريكينغ ديفينس" إن تقدم الصين في مجال أجهزة الاستشعار لم يترجم بعد إلى حصة في السوق العالمية، ولكن من المرجح أن يتغير ذلك مع تطور التكنولوجيا.

أجهزة الاستشعار 

txt

إلى أى مدى ستؤدى صفقة الأسلحة بين أمريكا وفيتنام فى غضب روسيا والصين؟

 

ويشير التقرير إلى أن أمريكا الشمالية تمتلك ما يقرب من 41% من سوق أجهزة الاستشعار عن بعد البالغة قيمتها 200 مليار دولار أمريكي اليوم، ومع ذلك، تفتخر الصين بحصة قوية من الأبحاث في أعلى 10% من المنشورات التي يتم الاستشهاد بها بشكل كبير، خاصة في أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي (44%)، وأجهزة الاستشعار الضوئية (43.7%)، وأجهزة استشعار التصوير متعدد الأطياف والفائقة الطيفية (48.9%)، وأجهزة استشعار السونار (48.9%). 49.4%).

حتى عند الجمع بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة كمجموعة AUKUS الجماعية، لا تزال الدول الغربية الثلاث تتخلف بشكل كبير عن الصين في ستة من أصل سبع تقنيات استشعار رئيسية، مع وجود منافسة وثيقة فقط لأجهزة استشعار المجال المغناطيسي، وفقًا لتقرير Breaking Defense.

وتعتبر تقنيات الاستشعار المتقدمة ضرورية لأنظمة C4ISR الحديثة، والتي بدورها تعتبر ضرورية للعديد من العمليات العسكرية، تقوم الشبكات التي تعتمد على أجهزة الاستشعار بجمع وتحليل البيانات من مصادر مختلفة في جميع أنحاء العالم، ما يوفر رؤى قيمة للمهام الناجحة.

وفي دراسة أجراها معهد الصين للفضاء عام 2020، أشار بيتر وود وروجر كليف إلى التقدم الذي حققته الصين في مجال C4ISR في الطائرات والطائرات بدون طيار والمناطيد والأقمار الصناعية.

الصين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أستراليا الاستشعار المتقدمة حول توازن القوى المستقبلي قدرات القيادة والسيطرة

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

أطفال السيدة زينب يرفعون صورًا للرئيس السيسى أمام الشهر العقارى

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر