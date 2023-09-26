كيف تفوقت تكنولوجيا أجهزة الاستشعار فى الصين على واشنطن ولندن وأستراليا؟

أظهر تقرير جديد أن الصين تقدمت على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا في تقنيات الاستشعار المتقدمة، مما يثير تساؤلات حول توازن القوى المستقبلي في قدرات القيادة والسيطرة والاتصالات وأجهزة الكمبيوتر والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (C4ISR).

ونقلًا عن متتبع التكنولوجيا الحرجة التابع لمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي (ASPI)، ذكرت مؤسسة Breaking Defense، أن الصين تتقدم "بأغلبية ساحقة" في مجالات مثل أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي والرادار وأنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار.

وفي الوقت ذاته، يقول المصدر إن الولايات المتحدة تحافظ على الريادة في أجهزة الاستشعار الكمومية والساعات الذرية وأجهزة استشعار الجاذبية.

وتقول مؤسسة "بريكينغ ديفينس" إن تقدم الصين في مجال أجهزة الاستشعار لم يترجم بعد إلى حصة في السوق العالمية، ولكن من المرجح أن يتغير ذلك مع تطور التكنولوجيا.

أجهزة الاستشعار

ويشير التقرير إلى أن أمريكا الشمالية تمتلك ما يقرب من 41% من سوق أجهزة الاستشعار عن بعد البالغة قيمتها 200 مليار دولار أمريكي اليوم، ومع ذلك، تفتخر الصين بحصة قوية من الأبحاث في أعلى 10% من المنشورات التي يتم الاستشهاد بها بشكل كبير، خاصة في أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي (44%)، وأجهزة الاستشعار الضوئية (43.7%)، وأجهزة استشعار التصوير متعدد الأطياف والفائقة الطيفية (48.9%)، وأجهزة استشعار السونار (48.9%). 49.4%).

حتى عند الجمع بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة كمجموعة AUKUS الجماعية، لا تزال الدول الغربية الثلاث تتخلف بشكل كبير عن الصين في ستة من أصل سبع تقنيات استشعار رئيسية، مع وجود منافسة وثيقة فقط لأجهزة استشعار المجال المغناطيسي، وفقًا لتقرير Breaking Defense.

وتعتبر تقنيات الاستشعار المتقدمة ضرورية لأنظمة C4ISR الحديثة، والتي بدورها تعتبر ضرورية للعديد من العمليات العسكرية، تقوم الشبكات التي تعتمد على أجهزة الاستشعار بجمع وتحليل البيانات من مصادر مختلفة في جميع أنحاء العالم، ما يوفر رؤى قيمة للمهام الناجحة.

وفي دراسة أجراها معهد الصين للفضاء عام 2020، أشار بيتر وود وروجر كليف إلى التقدم الذي حققته الصين في مجال C4ISR في الطائرات والطائرات بدون طيار والمناطيد والأقمار الصناعية.