إلى أى مدى ستؤدى صفقة الأسلحة بين أمريكا وفيتنام فى غضب روسيا والصين؟

أوضح هوارد تشانغ، خبير بالشؤون الصينية، إلى أي مدى ستؤدي صفقة الأسلحة بين أمريكا وفيتنام في غضب روسيا والصين، قائلًا: "لا أعتقد أن الصين ستكون بذلك المستوى من الغضب من هذه الصفقة لأن ما نراه اليوم بأن هناك تنافسا على المستوى العالمي، وهناك بعض الأخبار بشأن هذه الصفقات في الحزب الشيوعي الصيني".

هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي تقدمه الإعلامية آيه لطفي، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك هيمنة واضحة من الولايات المتحدة الأمريكية في تلك المنطقة، وبالتالي فإن هذه الخطوة المتوقعة التالية من الخطوات الأمريكية، فبالتالي لا توجد دهشة في ذلك، وفي نفس الوقت فإن فيتنام أنفقت من مستوى كبير من الإنفاق مع الصين في مجال التبادل التجاري، والصين تعتمد على هذه الجبهة الاقتصادية.

وأوضح أن هناك حاجة لفيتنام أن تكون لها استقلالية في تقديم توجهاتها المستقبلية، لافتاً إلى أنه في هذا الشأن كان يوجد محاولات للتعامل مع هذا الملف بكل حذر، كما كان هناك تفهم كبير للعلاقات بين فيتنام والصين.