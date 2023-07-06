محمد فايز فرحات: فيتنام من أكبر الدول المستفيدة من الأحداث العالمية الراهنة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام، إن الفجوة بين فيتنام والصين مازلت كبيرة، ولكن فيتنام مستفيدة الآن من بعض الأحداث الجيوسياسية الحالية.

التنوع في مصادر الإنتاج

وأكد الدكتور محمد فايز فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مطروح للنقاش” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الدول المعتمدة على سلاسل الإنتاج اتجهت إلى التنويع في الدول المصدرة للسلع المختلفة، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي استفادت فيتنام بصورة كبيرة من هذا التحول في الفكر العالمي، حيث أصبحت فيتنام من بين الدول المصدرة لدول كثيرة في العالم.

الصراع الأمريكي الصيني

وأشار إلى أن هناك صراع بين الصين وأمريكا، حيث تتجه الصين إلى فتح مجالات تعاون جديدة مع عدد كبير من دول العالم، لذا أمريكا تريد أن تتبع نفس المسار لتقييض الانتشار الصيني.

الاستثمارات الصينية

وتابع: "كثير من الشركات الأمريكية اتجهت إلى نقل استثماراتها من الصين إلى دول أخرى مثل الهند وفيتنام، ودليل ذلك نقل مقر شركة آبل".