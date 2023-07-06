ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد فايز فرحات: فيتنام من أكبر الدول المستفيدة من الأحداث العالمية الراهنة

التطور التكنولوجي
التطور التكنولوجي

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام، إن الفجوة بين فيتنام والصين مازلت كبيرة، ولكن فيتنام مستفيدة الآن من بعض الأحداث الجيوسياسية الحالية.

التنوع في مصادر الإنتاج 

وأكد الدكتور محمد فايز فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مطروح للنقاش” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الدول المعتمدة على سلاسل الإنتاج اتجهت إلى التنويع في الدول المصدرة للسلع المختلفة، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي استفادت فيتنام بصورة كبيرة من هذا التحول في الفكر العالمي، حيث أصبحت فيتنام من بين الدول المصدرة لدول كثيرة في العالم.

الصراع الأمريكي الصيني 

وأشار إلى أن هناك صراع بين الصين وأمريكا، حيث تتجه الصين إلى فتح مجالات تعاون جديدة مع عدد كبير من دول العالم، لذا أمريكا تريد أن تتبع نفس المسار لتقييض الانتشار الصيني.

الاستثمارات الصينية 

وتابع: "كثير من الشركات الأمريكية اتجهت إلى نقل استثماراتها من الصين إلى دول أخرى مثل الهند وفيتنام، ودليل ذلك نقل مقر شركة آبل".

محمد فايز فرحات مدير مركز الفكر فيتنام والصين “القاهرة الإخبارية” الصراع الصيني الأمريكي

الأكثر قراءة

عايزة فلوس العملية.. حقيقة اقتحام سيدة غرفة عمليات بمستشفى خاص بأكتوبر

محمد رمضان يلتقى صلاح فى الساحل: "حبيبي يا مو"

إطلاق حساب الرئيس عبدالفتاح السيسى على "ثريدز"

قرار عاجل من المحكمة بشأن زوج المطربة بوسى

كيفية استخدام تطبيق "ثريدز" المنافس الشرس لتويتر

تعرف على موعد إجازة ثورة 23 يوليو للعاملين بالقطاع العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا