نهاية الشوط الأول.. الداخلية يتقدم على فيوتشر بهدف من خطأ لـ"جنش"

تقدم الداخلية على فيوتشر بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بينهما اليوم الثلاثاء، بالدوري.

هدف الشوط الوحيد سجله ألان كيمبادي بالدقيقة 42، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، فشل في التصدي لها بطريقة غريبة محمود جنش.

تشكيل الداخلية أمام فيوتشر

محمود الزنفلي- إيهاب سمير - أحمد عماد - محمود صابر - كريم يحيى - ألان كيمبادي - محمود عبد العزيز - محمود حسونة- مهاب ياسر - محمد أسامة - أحمد سيد غريب.

ويغيب عبد العزيز السيد زيزو صاحب هدف الفوز في الجولة الأولى عن لقاء اليوم بسبب الإصابة في العضلة الضامة.



تشكيل فيوتشر أمام الداخلية

وجاء تشكيل فيوتشر أمام الداخلية كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

في خط الدفاع: باسم علي، محمود رزق، خالد رضا، عمر كمال.

في خط الوسط: غنام محمد، ناصر ماهر، بيلو، كاجالي.

في خط الهجوم: أحمد عاطف، أحمد رفعت.