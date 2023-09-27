مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 27-9-2023.. شهدت أسعار الحديد تبايناً خلال الساعات القليلة الماضية، حيث سجل سعر طن الحديد عز 36311 جنيه، بينما سجل سعر طن الحديد الاستثماري 35422 جنيه.

وفي ذات السياق، انخفض سعر الأسمنت ووصل إلى 1964 جنيه للأسمنت الرمادي.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 27-9-2023

أسعار الحديد اليوم

- سجل متوسط أسعار الحديد اليوم حديد بشاي 33000 جنيه للطن

- فيما سجل سعر حديد سرحان 31800 جنيه للطن

- كما سجل سعر حديد العتال 32800 جنيه للطن.

- بينما سجل أسعار الحديد اليوم في المصريين 32500 جنيه للطن

- سجل حديد الكومي 32400 جنيه للطن

- كما سجل العشري 32500 جنيه للطن

- سجل سعر حديد المعادي 32200 جنيه

- سجل حديد بيانكو 32000 جنيه.

- فيما سجلت أسعار الحديد اليوم في مصر ستيل 32100 جنيه للطن

- سجل حديد الداخلية سعر 33500 جنيه.

- وصل متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة إلى ما بين 31000 جنيه و32000 جنيه.



أسعار الأسمنت اليوم



أسعار الأسمنت، جاءت كالتالي:

- وصل سعر طن حديد بشاي إلى 33 ألف جنيه.

- سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 35 ألف جنيه.

- سجل طن حديد الجارحي 32 ألفا و500 جنيه.

- وصل سعر طن حديد الجيوشي إلى 33 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد السويس 33 ألف جنيه.

- سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1970 جنيها.

- سجل طن أسمنت أسمنت وادي النيل 1880 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت المخصوص إلى 1920 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1950 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 2140 جنيها.

- سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

- وصل طن جبس المعمار إلى 1350 جنيها.

- سعر طن جبس العامرية وصل إلى 1300 جنيه.

- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3600 جنيه للطن.

- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3500 جنيه.

- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3550 جنيها.

- أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2050 جنيها.

- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2020 جنيها.

- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2190 جنيها.

- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2050 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1290 جنيها.. والواحة المخلوط وصل إلى 1300 جنيه.