الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"سيمبزيوم كيمت".. فن رسم على أشرع المراكب احتفالا باليوم العالمي للسياحة

مهرجان الرسم على
مهرجان الرسم على اشرع المراكب

بدأت فعاليات الرسم "سيمبزيوم كيمت" للرسم على أشرع المراكب، برسومات المعالم السكندرية مختلطة بمزيج الألوان أبرزها الأبيض والأزرق بالإسكندرية، تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للسياحة.

الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، تقول إننا رغبنا الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بلمسة فنية احتضانا للمواهب لإبراز موهبتهم الفنية في طابع سكندري، ليكون لهم دورا مؤثرا ترويجا للسياحة السكندرية.

وأضافت العرجاوي، أن مهرجان الرسم "سيمبزيوم كيمت" حرصنا أن يكون على لوحات من أشرع المراكب، وأن يتضمن محتواها أهم وأبرز المعالم السكندرية؛ لتكون عامل جذب سياحي في الاحتفال بيوم السياحة العالمي.

وتابعت: “للإسكندرية مقومات متعددة الأغراض السياحية ومكانتها الخاصة سياحيا لدى زوار المدينة الساحلية من السياحة الداخلية والخارجية، إلا أنها مازالت بحاجة للأفكار المتجددة لتكون في المكانة التي تستحقها”.

وتتضمنت فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، أيضا حفلة غنائية موسيقية لأطفال متحف المجوهرات بالمركز الثقافي الروسي بحضور بافيل كيديسيوك مدير المركز، ثم افتتاح مهرجان الطعام food festival بالتعاون مع القنصلية الصينية والمركز الثقافي الروسي،  وورش يدوية للأطفال.

وتتواصل فعاليات يوم السياحة العالمي بجولة للتعرف بشارع فؤاد أقدم شوارع الإسكندرية وصولا إلى المتحف اليوناني الروماني، لتختتم الفعاليات بحفل فني بداخل أروقة دار الأوبرا "مسرح سيد درويش".

 

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"السياحة والاستثمار الأخضر" تفتتح التنشيط السياحى لفعاليات اليوم العالمى للسياحة

مهرجان الرسم على اشرع المراكب

مهرجان الرسم على اشرع المراكب
مهرجان الرسم على اشرع المراكب
مهرجان الرسم على اشرع المراكب
مهرجان الرسم على اشرع المراكب
مهرجان الرسم على اشرع المراكب
مهرجان الرسم على اشرع المراكب
اليوم العالمي للسياحة هيئة التنشيط السياحي سيمبزيوم كيمت المتحف اليوناني الروماني وزارة السياحة والآثار

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