تفاصيل إقامة جنازة الرئيس الإيطالى السابق جورجيو نابوليتانو فى روما

تجمعت حشود خارج البرلمان الإيطالي في روما، حيث أقيمت في روما جنازة رسمية غير دينية لـجورجيو نابوليتانو، الشيوعي السابق الذي قاد إيطاليا كرئيس خلال ما يقرب من عقد من الأوقات السياسية المضطربة.

وتوفى نابوليتانو، أول رئيس يتم انتخابه مرتين، يوم الجمعة عن عمر يناهز 98 عاما، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.

ويُنسب إليه الفضل في تجنب أزمة الديون بعد استخدام صلاحياته لتعيين التكنوقراط ماريو مونتي رئيسا للوزراء في أعقاب استقالة سيلفيو برلسكوني وسط أزمة منطقة اليورو التي أغرقت إيطاليا في اضطرابات مالية، وهذه هي المرة الأولى التي تقام فيها جنازة في قصر مونتيسيتوريو، مقر مجلس النواب في البرلمان وسط العاصمة الإيطالية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير ودوقة إدنبرة من بين كبار الشخصيات الحاضرين، كما عمت موجة من التصفيق لدى وصول نعش نابوليتانو ملفوفا بالعلم الإيطالي، بينما عزفت فرقة عسكرية النشيد الوطني أثناء نقله إلى القصر.

وقاتل نابوليتانو ضد الفاشيين خلال الحرب العالمية الثانية، وانضمت إلى الحزب الشيوعي بعد الحرب، ودخل البرلمان في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، وخلال حياته المهنية التي امتدت 62 عامًا، تم انتخابه عضوًا في البرلمان الأوروبي وعمل وزيرًا للداخلية قبل أن يصبح رئيسًا في عام 2006. وأعيد انتخابه في عام 2013 واستقال في عام 2015.

يحترم اصحاب وجهات النظر



وقالت صوفيا دي دومينياس، التي شاهدت المراسم من شاشة كبيرة أقيمت في ساحة مونتي سيتوريو: كانت نابوليتانو هناك طوال عقود عديدة، ولقد بدأ كشيوعي لكنه كان لا يزال يحترم أصحاب وجهات النظر المختلفة. لقد عمل من أجل خير إيطاليا.

وقال فاليريو سيلوني، الذي قال إن والده كان يعرف نابوليتانو عندما كان يعمل كطابع في صحيفة l’Unità، وهي صحيفة الحزب الشيوعي: أنا هنا لأشيد برجل عظيم. لقد كان شيوعياً مثلي، لكنه كان معتدلاً مقارنة بغيره.

وفي بداية الجنازة، قال إجنازيو لا روسا، رئيس مجلس الشيوخ والمؤسس المشارك لحزب إخوة إيطاليا، وهو الحزب ذو الأصول الفاشية الجديدة الذي يقود الائتلاف الحاكم في إيطاليا، ولقد وقف الرئيس نابوليتانو دائمًا إلى جانب ماضيه السياسي، وحزبه، القيمة التي آمن بها بكل فخر، ولقد قاد الأمة مجسداً القيم التي تشكل أسس دستورنا.