الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الذئب العجوز".. المشدد 6 سنوات لمسن هتك عرض قاصر بالجيزة

جريدة الدستور

قضت محكمة شمال الجيزة، بمعاقبة رجل مسن يدعى عبد المنعم.ص 67 سنة بالسجن 6 سنوات، على خلفية اتهامه بـهتك عرض فتاة، ما نتج عن ذلك ولادة طفل سفاحا بمنشأة القناطر.

 

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 14863 لسنة 2023 جنايات مركز منشأة القناطر، والمقيدة برقم 2707 لسنة 2023 كلى شمال الجيزة.

 

ووجهت جهات التحقيق، إلى المتهم بأنه واقع المجني عليها التي لم تبلغ من العمر 18 سنة بغير رضاها، وذلك على إثر قرابة بينهما حيث تواجدت بمسكنه فاستغل حداثة سنها وأحكم قبضته عليها وجردها من ثيابها، وهتك عرضها ونتج عن ذلك ولادة طفل سفاحا.

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وذكر أمر الإحالة، أن المتهم ارتكب الجناية المنصوص عليا بالمادة 67 من قانون العقوبات والمواد 116 مكرر من القانون رقم 12  لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2008.

وقالت المجني عليها خلال التحقيقات، إنها حال تواجدها بمسكن المتهم لوجود علاقة قرابة بينهما وجلب بعض المستلزمات المنزلية له، هتك عرضها بغير رضاها عدة مرات، وعقب ذلك تكشف لها حملها الذي تم سفاحا نتاج تلك الواقعة، وعزمت قصد المتهم من ذلك مواقعتها بغير رضاها.

هتك عرض منشأة القناطر السجن 6 سنوات محكمة شمال الجيزة مسن

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