الرئيس السيسى: الدولة مستعدة لدعم أى لاعب موهوب

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أي لاعب يكون لديه موهبة، يجب أن نقف بجانبه، وأن الدولة مستعدة لدعمه.

حكاية وطن

وأضاف خلال كلمته بـ جلسة فعاليات حكاية وطن، أن هناك أرقاما وميزانية تعالج هذا الأمر، لمنع خروج أي لاعب، مشيرًا إلى أن الإنفاق يتم من ميزانية مصر.

ووجه الرئيس السيسي حديثه لـ وزير الرياضة :" أفكار إدارة مراكز الشباب ما زالت بحاجة إلى تجديد.. عايزك تقولي بنرعى أبطالنا إزاي.. الناس بتسمع إن ابننا مشي وسابنا لأننا مش بنقدم له دعم.. الجوائز اللي تقدم لأبطالنا لا يعبر عن تقديرنا ليهم مع إنه رقم مش متواضع أوي يعني.. مهم الناس تعرف إننا مهتمين بولادنا وحريصين عليهم.. لو حصل إن حد محسش بالتقدير، نقول إحنا الحقيقة".