"إيتيدا" تنظم مؤتمر DevOpsDays القاهرة 2023 للارتقاء بأداء شركات البرمجيات

يُنظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) مؤتمر DevOpsDays القاهرة 2023، للعام السادس على التوالي، يوم 27 سبتمبر بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة.

وينظم مؤتمر هذا العام بالتعاون مع مجموعة من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في صناعة البرمجيات، منهم شركة "أتوس" الفرنسية وشركة "دي إكس سي تكنولوجي" ومعامل "أورانج"، ومجموعة أخرى من الشركات المتخصصة الراعية للمؤتمر، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لتحويل منهجية ديف أوبس".

ويأتي هذا الحدث في إطار جهود المركز لزيادة الوعي بأهم وأحدث اتجاهات تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الترابط والتواصل بين شركات المعلومات ومطوري البرمجيات ومديري المشروعات في هذا المجال.

وتمثل منهجية DevOps أحدث اتجاهات التكنولوجيا داخل مختلف المؤسسات بوصفها مجموعة من الممارسات والأدوات التكنولوجية التي تعزز التواصل والتفاعل بين مطوري البرمجيات وخبراء إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات بما يؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية، وتنفيذ العمليات ذات الصلة بشكل أكثر موثوقية وكفاءة.





يذكر أن Devopsdays هي سلسلة عالمية من المؤتمرات الفنية ذائعة الصيت انطلقت فعالياتها الأولي في بلجيكا عام 2009، وتتناول عمليات تطوير البرمجيات وعمليات البنية التحتية لتقنية المعلومات والعوامل المشتركة بينها.



جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس عام 2001 بهدف تطوير صناعة البرمجيات في مصر عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات لإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ويُقدم المركز خدمات في مجال التكنولوجيا الرائدة التي تُعزز كفاءة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفنية وتُحسن قدراتها الداخلية، كما ينظم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تجعل تلك الشركات قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والعمل على تنفيذها.