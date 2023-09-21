"ايتيدا" تنظم جلسة حول الخدمات المتصلة ودورها في مكافحة تغير المناخ

ينظم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” جلسة حول الخدمات المتصلة باعتبارها أداة قوية في معالجة تأثير تغير المناخ، وذلك في إطار برنامج TIECnovation، يوم 26 سبتمبر بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة.

وتتناول الجلسة كيف يمكن للخدمات المتصلة أن تساعد في التعامل مع التأثيرات اليومية لتغير المناخ وتسلط الضوء أيضًا على كيفية معالجة التكنولوجيا لتأثير تغير المناخ والاحتباس الحراري.

التكنولوجيا تحذر من الكوارث

ووفقًا لأحدث تقرير حول أبرز 10 اتجاهات استهلاكية الصادر عن شركة إريكسون، يمكن أن تساعد الشبكات في المستقبل في التحذير من الكوارث ومنعها، من خلال أجهزة الاستشعار الموجودة في الأجهزة الشخصية والسيارات والبنية التحتية العامة التي تتبع الأحداث المتعلقة بالمناخ وتوفر نظام تحذير جماعي للمستخدمين المتصلين بالقرب.

كما يمكن للأدوات الرقمية المتصلة أن تساعد في التعامل مع عدد لا يُحصى من المهام والعقبات اليومية، إذ يسمح الاتصال للأفراد بالبقاء على تواصل في المستقبل إذ قد تُعطل العواصف وحرائق الغابات والفيضانات وموجات الحرارة الاتصالات المعتادة.

ويهدف برنامج TIECnovation إلى تشجيع الابتكار التكنولوجي وتعزيز ريادة الأعمال. ويتكون البرنامج من سلسلة من الجلسات التي تغطي موضوعات تكنولوجية مختلفة من عدة جوانب وحالات واقعية تستخدم هذه التكنولوجيا.