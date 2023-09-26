الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سحب 2082 رخصة سيارة لعدم تركيب "الملصق الإلكترونى"

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني"

تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من سحب 2082 رخصة سيارة لعدم تركيب  الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته منذ 18 سبتمبر الماضي، حيث تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

وزارة الداخلية رخصة سيارة تركيب الملصق الإلكترونى المنظومة الإلكترونية سحب الترخيص

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