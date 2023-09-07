تحرير 95999 مخالفة مرورية على المحاور في المحافظات

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 95999 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 38552 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1124 مخالفة السير بدون تراخيص، و17 مخالفة عن الدراجات النارية، و14 مخالفة موقف عشوائي، و90 مخالفة لشروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

انتظام الحركة المرورية

وفي سياق آخر، سادت شوارع و ميادين القاهرة والجيزة الرئيسية، صباح اليوم الخميس، حالة من الانتظام في الحركة المرورية بمعظم المحاور والطرق الرئيسية، مع وجود سيولة مرورية في الذروة الصباحية اليوم، وسط انتشار أمني مكثف على الطرق؛ لمتابعة حركة سير السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والطرق الرئيسية والكباري والميادين، وتقليل أي كثافات مرورية، ورفع أي معوقات تؤثر على الحركة المرورية.

كما شهدت الحركة المرورية انسيابية في كوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، وانتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

كما سادت حالة من السيولة المرورية أعلى كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة نسبية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.